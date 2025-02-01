Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют детскую больницу в Балахне после жалоб

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Прокуратура Нижегородской области начала проверку после публикаций СМИ о ненадлежащем санитарном и техническом состоянии детской больницы в Балахне.
Для обследования медучреждения на место выехали городской прокурор Дмитрий Чижкин и сотрудники прокуратуры.
В рамках проверки специалисты оценят состояние помещений и своевременность проведения ремонтных работ. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Добавим, что прокурорская проверка проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
Ранее телеграм-канал "Бокал прессека" опубликовал комментарий главврача Балахнинской ЦРБ Сергея Недрова. Он рассказал, что по соцсетям разлетелись фотографии, сделанные на втором этаже медучреждения. С его слов, там заменили все: от окон до канализации. А вот косметический ремонт там пока не проводился. Его в планах сделать в ближайшее время.
Кстати, жители Балахны также пожаловались на тухлые постельные принадлежности. Однако эта информация не подтвердилась, уверяет автор телеграм-канала - главред портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов. По его словам, все белье стирает аутсорсинговая компания, подушки обрабатывают в автоклаве.
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