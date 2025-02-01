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Общество

Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют детскую больницу в Балахне после жалоб

04 февраля 2025 19:53  [98] Общество

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после публикаций СМИ о ненадлежащем санитарном и техническом состоянии детской больницы в Балахне.  

Для обследования медучреждения на место выехали городской прокурор Дмитрий Чижкин и сотрудники прокуратуры.  

В рамках проверки специалисты оценят состояние помещений и своевременность проведения ремонтных работ. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, что прокурорская проверка проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Ранее телеграм-канал "Бокал прессека" опубликовал комментарий главврача Балахнинской ЦРБ Сергея Недрова. Он рассказал, что по соцсетям разлетелись фотографии, сделанные на втором этаже медучреждения. С его слов, там заменили все: от окон до канализации. А вот косметический ремонт там пока не проводился. Его в планах сделать в ближайшее время. 

Кстати, жители Балахны также пожаловались на тухлые постельные принадлежности. Однако эта информация не подтвердилась, уверяет автор телеграм-канала - главред портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов. По его словам, все белье стирает аутсорсинговая компания, подушки обрабатывают в автоклаве. 

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Теги:
Балахна больницы Ремонт
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