Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют детскую больницу в Балахне после жалоб Общество

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после публикаций СМИ о ненадлежащем санитарном и техническом состоянии детской больницы в Балахне.

Для обследования медучреждения на место выехали городской прокурор Дмитрий Чижкин и сотрудники прокуратуры.

В рамках проверки специалисты оценят состояние помещений и своевременность проведения ремонтных работ. Если нарушения подтвердятся, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Добавим, что прокурорская проверка проводится с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Ранее телеграм-канал "Бокал прессека" опубликовал комментарий главврача Балахнинской ЦРБ Сергея Недрова. Он рассказал, что по соцсетям разлетелись фотографии, сделанные на втором этаже медучреждения. С его слов, там заменили все: от окон до канализации. А вот косметический ремонт там пока не проводился. Его в планах сделать в ближайшее время.

Кстати, жители Балахны также пожаловались на тухлые постельные принадлежности. Однако эта информация не подтвердилась, уверяет автор телеграм-канала - главред портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов. По его словам, все белье стирает аутсорсинговая компания, подушки обрабатывают в автоклаве.