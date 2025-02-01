Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 00:00  [129] Новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области
04 февраля 2025 20:15  [215] Школа и три детсада закрылись из-за ОРВИ в Нижегородской области
04 февраля 2025 19:53  [267] Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют детскую больницу в Балахне после жалоб
04 февраля 2025 19:41  [178] Конкурс дизайна школьной формы стартует в Нижегородской области
04 февраля 2025 18:47  [288] Памятную доску педагогу Надежде Белик установили в Нижнем Новгороде
04 февраля 2025 18:26  [234] Температура выше климатической нормы установится в феврале в Нижегородской области
04 февраля 2025 18:11  [249] Более 410 тысяч нижегородцев официально не трудоустроены
04 февраля 2025 18:00  [396] Росприроднадзор решил внепланово проверить нижегородские автозаводы
04 февраля 2025 17:44  [202] Нижегородка создаст цикл историй о деревенской жизни и сохранении традиций
04 февраля 2025 17:01  [194] За детство в Сети: стартовал прием заявок на премию Альянса по защите детей в цифровой среде
Общество

Новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области

05 февраля 2025 00:00  [129] Общество

С 5 февраля 2025 года в России вступил в силу новый порядок высылки иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.  

Сведения о таких мигрантах будут включены в реестр контролируемых лиц, который с этой даты появится в открытом доступе на официальном сайте МВД России.  

Для иностранцев, попавших в этот список, введены определенные запреты, связанные с пребыванием и деятельностью на территории России.  

ГУ МВД России по Нижегородской области предупреждает руководителей организаций, работодателей и сотрудников госучреждений о необходимости проверять иностранных граждан по реестру. В случае обнаружения их в списке решения о дальнейшем взаимодействии должны приниматься с учетом введенных ограничений.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство МВД Миграция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph