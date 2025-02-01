Число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросло в Нижегородской области Общество

За последние десять лет в Нижегородской области уровень ранней диагностики онкологии вырос на 40,9%. Это означает, что все больше случаев выявляется на I–II стадиях, когда шансы на успешное лечение значительно выше.

Заместитель главного врача Нижегородского онкологического диспансера Наталья Белоглазова подчеркнула, что диспансеризация и профилактика играют ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Регулярные обследования помогают обнаружить опухоли на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

В рамках диспансеризации проводится онкоскрининг по восьми наиболее распространенным видам рака, включая заболевания молочной железы, шейки матки, простаты, кишечника, желудка, кожи, легких и полости рта.

Среди главных мер профилактики врач выделила здоровый образ жизни, сбалансированное питание, физическую активность, отказ от вредных привычек и вакцинацию. Она также отметила, что самообследование может помочь обнаружить тревожные симптомы и вовремя обратиться к врачу.

Медики призывают жителей Нижегородской области не пренебрегать профилактическими осмотрами и скринингами, поскольку чем раньше выявлена болезнь, тем выше вероятность полного выздоровления.