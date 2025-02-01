Новых хозяев ищут для хаски из "Терраски Парка" в Нижегородской области Общество

Фото: экоферма "Бабушкино"/VK

В Нижегородской области ищут дом для хаски, которые ранее жили на территории горнолыжного комплекса "Терраски Парк". После его закрытия собак временно разместили на экоферме "Бабушкино", однако содержание животных требует значительных ресурсов, и ферма не справляется с этой задачей.

Представители экофермы сообщили, что поиск опекунов пока не дал результата, а энергичные и активные хаски нуждаются в постоянном уходе.

"Мы вынуждены просить вашей помощи в поиске нового дома для наших пушистых собак", — говорится в заявлении экофермы.

Большинство собак уже стерилизованы, привиты и обработаны от паразитов. У некоторых есть метрики. Желательно забирать животных парами, но есть и те, кто может переехать отдельно.

Всех, кто хочет приютить хаски, приглашают на экоферму "Бабушкино". Там можно познакомиться с собаками, узнать об их характерах и, возможно, найти себе верного друга.