Движение на улице Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста

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В Нижнем Новгороде 5 февраля с 13:00 до 20:00 временно перекроют движение транспорта на участке улицы Суздальской под путепроводом у Мызинского моста. Ограничения связаны с капитальным ремонтом переправы, сообщили в городском дептрансе.
Для объезда закрытого участка водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:
- в сторону Восточного проезда можно проехать через улицу Героя Попова;
- со стороны Автозаводского района – по улицам Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского и Композиторской.
Специалисты призывают водителей заранее изучить схему объезда, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных служб.
Ранее сообщалось, что мэрия поддержала запрет на транзит грузовиков на Мызинском мосту.
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