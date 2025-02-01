Движение на улице Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 5 февраля с 13:00 до 20:00 временно перекроют движение транспорта на участке улицы Суздальской под путепроводом у Мызинского моста. Ограничения связаны с капитальным ремонтом переправы, сообщили в городском дептрансе.

Для объезда закрытого участка водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

- в сторону Восточного проезда можно проехать через улицу Героя Попова;

- со стороны Автозаводского района – по улицам Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского и Композиторской.

Специалисты призывают водителей заранее изучить схему объезда, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных служб.

Ранее сообщалось, что мэрия поддержала запрет на транзит грузовиков на Мызинском мосту.