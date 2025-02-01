Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 14:31  [66] Новых хозяев ищут для хаски из "Терраски Парка" в Нижегородской области
05 февраля 2025 14:16  [98] Стартовало благоустройство "Аллеи дружбы" в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 14:02  [165] Жителям Дзержинска выставили миллионные счета за установку общедомовых счетчиков
05 февраля 2025 13:44  [123] Движение на улице Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста
05 февраля 2025 13:24  [114] В Нижегородской области создадут единую службу для обслуживания медицинской техники
05 февраля 2025 13:10  [151] Нижегородские школьники пожаловались на сбои в электронных дневниках
05 февраля 2025 11:49  [173] Александр Парамонов: "Региональная программа поможет героям СВО найти себя в мирной жизни"
05 февраля 2025 11:45  [124] Жители села Пошатово передали помощь раненым военнослужащим в госпитале Мулино
05 февраля 2025 11:38  [152] Начался прием заявок на Премию Альянса по защите детей в цифровой среде
05 февраля 2025 11:35  [193] Проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове
Общество

Движение на улице Суздальской ограничат из-за ремонта Мызинского моста

05 февраля 2025 13:44  [123] Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 5 февраля с 13:00 до 20:00 временно перекроют движение транспорта на участке улицы Суздальской под путепроводом у Мызинского моста. Ограничения связаны с капитальным ремонтом переправы, сообщили в городском дептрансе.

Для объезда закрытого участка водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты:

- в сторону Восточного проезда можно проехать через улицу Героя Попова;
- со стороны Автозаводского района – по улицам Героя Попова, Новикова-Прибоя, Глеба Успенского и Композиторской.  

Специалисты призывают водителей заранее изучить схему объезда, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных служб.

Ранее сообщалось, что мэрия поддержала запрет на транзит грузовиков на Мызинском мосту.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мызинский мост ограничения Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph