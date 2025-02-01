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Общество

В Нижегородской области создадут единую службу для обслуживания медицинской техники

05 февраля 2025 13:24  [33] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

4 февраля в Заксобрании Нижегородской области прошло совещание, посвящённое систематизации обслуживания медицинской техники в регионе. Провел совещание спикер ЗСНО Евгений Люлин, на встрече также присутствовали депутаты регионального парламента, представители минздрава Нижегородской области, руководство НГТУ имени Алексеева, представители профильных организаций. Главной темой обсуждения стали вопросы повышения эффективности ремонта оборудования, подготовки кадров и снижения затрат на сервисное сопровождение.

На встрече было отмечено, что в 2023 году расходы на ремонт и обслуживание медоборудования превысили млрд рублей, в то время как потребность на 2024 год оценивается в 497 млн рублей. По словам участников, такая разница свидетельствует о неэффективности текущей системы. Среди ключевых проблем выделены: отсутствие квалифицированных инженеров для диагностики, длительные сроки ремонта, а также высокая стоимость услуг сторонних специалистов.

Для решения этих проблем принято решение создать инженерно-техническую службу на базе «Нижегородской областной фармации». В её задачи войдёт сокращение времени ремонта «тяжёлого» оборудования до двух недель, обучение и сертификация персонала совместно с НГТУ, формирование склада запасных частей, оптимизация логистики и внедрение системы мониторинга износа оборудования.

«Обучение инженеров на базе университета — это шаг к самообеспечению кадрами. Студенты получат практику на реальном оборудовании, а больницы — специалистов, которые знают специфику региона», — сказал ректор НГТУ Сергей Дмитриев.

«Ожидается, что новая структура позволит снизить затраты за счёт фиксированных цен и исключения посредников, увеличить объёмы медпомощи благодаря сокращению простоев техники, а также уменьшить очереди на диагностику и лечение. Кроме того, качество обслуживания повысится за счёт регулярных регламентных работ», — отметил гендиректор «НОФ» Павел Ястребов.

По итогам совещания участники договорились запустить работу инженерной службы до конца 2025 года, а также разработать образовательные программы с НГТУ и сформировать единые стандарты обслуживания совместно с минздравом.

«Сегодня мы заложили основу для системных изменений, суть которых не просто в ремонте техники, а в вопросе жизни и здоровья людей. Наша цель сделать так, чтобы оборудование работало бесперебойно, а пациенты получали помощь вовремя. Создание единой службы позволит не только сократить расходы, но и повысить доступность медпомощи. Например, оперативный ремонт МРТ предотвратит простои, а пациенты не будут месяцами ждать диагностики», — заключил Евгений Люлин.     

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Теги:
Законодательное собрание Здравоохранение
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