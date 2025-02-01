СК проверяет жалобы нижегородцев на затопление квартир из-за худой крыши

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту возможного нарушения жилищных прав граждан в одном из домов на улице Культуры в Нижнем Новгороде.
Проблему выявили в ходе мониторинга СМИ. В публикации сообщалось, что жители страдают от протекающей крыши, из-за чего вода заливает квартиры. Это нарушает их право на безопасное и комфортное проживание.
При этом жильцы неоднократно обращались в домоуправляющую компанию и жилищную инспекцию с просьбой о капитальном ремонте, однако проблему так и не решили.
Проверку проводит следственный отдел по Сормовскому району. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.
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