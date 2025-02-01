Нижегородскую УК обвиняют в многомиллионной задолженности перед ресурсниками

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против управляющей компании ООО "Инновации в ЖКХ", которая, по данным прокуратуры, не перечисляла платежи за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям.
Проверка показала, что в течение трех месяцев 2020 года компания не переводила поступившие от жителей средства поставщикам ресурсов. В результате перед ООО №Автозаводская ТЭЦ" и АО "Волгаэнергосбыт" образовалась задолженность более 1 миллиона рублей.
При этом платежи регулярно поступали на счет УК, однако средства были использованы не по назначению.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием в крупном размере. Ведется расследование.
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