Нижегородскую УК обвиняют в многомиллионной задолженности перед ресурсниками Экономика

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело против управляющей компании ООО "Инновации в ЖКХ", которая, по данным прокуратуры, не перечисляла платежи за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям.

Проверка показала, что в течение трех месяцев 2020 года компания не переводила поступившие от жителей средства поставщикам ресурсов. В результате перед ООО №Автозаводская ТЭЦ" и АО "Волгаэнергосбыт" образовалась задолженность более 1 миллиона рублей.

При этом платежи регулярно поступали на счет УК, однако средства были использованы не по назначению.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием в крупном размере. Ведется расследование.