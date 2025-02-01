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Бизнес

Нижегородских предприятия участвуют в международной выставке "Продэкспо-2025" на льготных условиях

05 февраля 2025 13:44  [108] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 Четыре нижегородские компании принимают участие на льготных условиях в международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025», которая проходит 3-7 февраля в Москве.

 Региональный Центр поддержки экспорта взял на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, аренду выставочных площадей и мебели, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов МСП.

«Продэкспо – крупная международная выставка для производителей продуктов питания и напитков. В этом году здесь представлено более 1 800 компаний из 36 стран. Региональным предприятиям участие в выставке позволит расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, провести деловые переговоры», - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Регион на выставке «Продэкспо-2025» представляют ООО «Коваль» (производство охотничьих, туристических, рыболовных и кухонных ножей), ООО «Типография Рост» (производство самоклеящейся этикетки для пищевых товаров), ИП Измайлова Алия Анверовна (производство икорной продукции и рыбной кулинарии), ООО «Садгар трейд» (торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями).

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в Центре поддержки экспорта Нижегородской области по телефону: +7(831) 435-18-48.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф). На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  

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Теги:
Выставка Нацпроект Предприниматели
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