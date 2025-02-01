Нижегородцам показали, как выглядит парк им. 1 Мая после первого этапа работ Общество

Фото: Анастасия Позднякова

В Нижнем Новгороде завершился первый этап благоустройства парка 1 Мая. В декабре для посетителей открыли часть территории – главную аллею от входа со стороны ДК Ленина до катка. ИА Newsroom24 показало, как территория выглядит сейчас.

Теперь главная дорожка выложена плиткой, вдоль нее установлены новые светильники и декоративные ели. Добраться по ней можно и до дельфинария, который продолжает работать – шоу проходят по выходным.

На остальной территории парка благоустройство продолжается. Экскаваторы работают на площадках рядом с дельфинарием и за катком. Со стороны метро уже установили новый детский городок, а ближе к ДК Ленина появились спортивные тренажеры.

Менее ухоженной пока остается часть парка у здания пожарной части – там временно складированы стройматериалы. Памятник Максиму Горькому остается на прежнем месте, но информации о его возможном переносе или реставрации пока нет.

Каток, который приостанавливал работу из-за оттепели, снова открыт. Вход на ледовую площадку и прокат коньков для посетителей бесплатны.

Ранее сообщалось, что парк 777-летия Нижнего Новгорода проверят на наличие дефектов весной 2025 года.