Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют построить новую школу на 800 мест. Ее возведение предусмотрено проектом планировки и межевания территории в районе дома №50 по улице Сергея Акимова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.

Школа включена в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020–2030 годы. Однако пока проект находится на стадии согласования – в Минимущества региона рассматривается заявка на предоставление земельного участка.

Источники финансирования строительства пока не определены.

Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде завершили строительство школы на 1600 мест. Министерство строительства разрешило ввести здание в эксплуатацию.