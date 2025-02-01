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Общество

Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде

05 февраля 2025 16:14  [33] Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют построить новую школу на 800 мест. Ее возведение предусмотрено проектом планировки и межевания территории в районе дома №50 по улице Сергея Акимова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта.  

Школа включена в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020–2030 годы. Однако пока проект находится на стадии согласования – в Минимущества региона рассматривается заявка на предоставление земельного участка.  

Источники финансирования строительства пока не определены.  

Ранее сообщалось, что в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде завершили строительство школы на 1600 мест. Министерство строительства разрешило ввести здание в эксплуатацию.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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