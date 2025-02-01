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Общество

Владимир Соловьев обсудил с нижегородскими журналистами ключевые медиа-вопросы

05 февраля 2025 16:50  [156] Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде прошла встреча представителей журналистского сообщества региона с руководством Союза журналистов России (СЖР). Дискуссия состоялась 5 февраля в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ), пишет pravda-nn.ru.

В мероприятии приняли участие председатель СЖР Владимир Соловьев, его заместитель Алексей Вишневецкий, управляющий делами организации Денис Токарский, глава нижегородского отделения Андрей Клещев, а также замминистра информационной политики региона Наталья Полякова.  

Кинофорум, кадры и будущее журналистики  

Одной из главных тем обсуждения стало проведение в июне 2025 года в Нижнем Новгороде телекинофорума "Новая реальность" (6+). Фестиваль организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а его концепцию уже одобрил замгубернатора Андрей Гнеушев.  

Владимир Соловьев отметил, что в стране не хватает качественных документальных фильмов, поэтому Союз журналистов России решил уделить этому направлению особое внимание. Форум станет площадкой для конкурса докфильмов и телепередач, а также для дискуссий, творческих встреч, мастер-классов и круглых столов.  

Блогеры и журналисты: границы профессии  

Одним из острых вопросов встречи стало разграничение блогеров и журналистов. По мнению участников дискуссии, блогеры должны соблюдать те же правила, что и сотрудники СМИ, включая ответственность за публикуемый контент.  

"Чем отличается блогер от журналиста? Блогер хочет иметь права журналиста, но не желает нести ответственность", – отметил Владимир Соловьев.  

Вопрос регулирования блогерской деятельности уже поднимался в Госдуме. В частности, обсуждаются инициативы по введению штрафов за использование ненормативной лексики и нарушение законов РФ.  

Планы СЖР на 2025 год  

Союз журналистов России продолжит активную работу в 2025 году. Помимо кинофестиваля в Нижнем Новгороде, в планах ежегодный форум в Сочи, образовательные мероприятия в Мариуполе, Волгограде и других городах, а также расширение сотрудничества с новыми регионами.  

Кроме того, СЖР примет участие в праздновании 80-летия Победы, организовав ряд тематических мероприятий.

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Теги:
Журналистика СМИ
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