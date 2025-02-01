Избиение мужчины подростками в "Новой Кузнечихе" обернулось проверкой МВД Происшествия

В Нижнем Новгороде правоохранительные органы начали проверку после появления в сети видео, на котором группа подростков нападает на мужчину у входа в магазин в ЖК "Новая Кузнечиха".

По словам местных жителей, инцидент произошел 3 февраля. Подростки сначала повалили прохожего на землю, после чего начали избивать его ногами. Очевидцы также утверждают, что агрессивная компания угрожала продавцам супермаркета.

Жильцы района заявили, что ранее уже жаловались в полицию на поведение подростков, но, по их словам, реакции не последовало. Теперь они намерены самостоятельно следить за порядком в микрорайоне.

В полиции в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" сообщили, что официальных обращений по данному происшествию не поступало. Однако после распространения информации в соцсетях правоохранители начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.