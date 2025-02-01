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Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поисках пропавшего на СВО зятя

05 февраля 2025 17:19  [86] Общество

Фото: Кира Мишина

Продюсер Иосиф Пригожин поделился с 360.ru подробностями о судьбе своего зятя, Евгения Ткаченко, который уже более года числится без вести пропавшим в зоне СВО.  

По словам Пригожина, муж его дочери Данаи отправился в зону боевых действий в декабре 2023 года, выполняя задания на Купянском направлении. Последний раз он выходил на связь около года назад, написав короткое сообщение: "Я вас очень люблю".  

Вскоре после этого его сослуживец сообщил семье, что Евгений получил ранение. Однако позже выяснилось, что его местонахождение неизвестно.  

Дочь продюсера тяжело переживает пропажу супруга. По словам Пригожина, сначала она надеялась на лучшее, но со временем пришла в отчаяние и решила публично заявить о поисках мужа.  

Ранее Даная Пригожина рассказала в своем Telegram-канале, что ее муж не выходит на связь уже более года. Она подчеркнула, что не ждет сочувствия, а просто хочет привлечь внимание к ситуации.  

Свадьба Данаи и Евгения состоялась в 2022 году, а вскоре после этого у них родился сын. В период частичной мобилизации мужчину не призвали, однако в декабре 2023 года он ушел добровольцем. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

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Теги:
Музыка пропавшие СВО
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