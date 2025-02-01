Семьи нижегородцев, погибших в зоне СВО, получили ордена Мужества

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В администрации Ленинского района Нижнего Новгорода состоялась церемония вручения орденов Мужества. Государственные награды передали родственникам погибших бойцов – Андрея Сироткина, Андрея Блинова и Алексея Смирнова, которые отдали свои жизни во время выполнения боевых задач.
Глава района Сергей Лукоянов подчеркнул, что подвиг нижегородцев должен стать примером для каждого.
"Наши ребята – настоящие герои. Они до конца выполнили свой воинский долг, защищая Родину и семьи. Мы будем бережно хранить память о них и рассказывать детям о тех, кто сражался за нас", – отметил он.
На церемонии также присутствовал врио военного комиссара Ленинского и Канавинского районов Юрий Вавилов.
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