Избиение мужчины подростками в Нижнем Новгороде привело к проверке СК

В Нижнем Новгороде Следственный комитет организовал доследственную проверку после появления в СМИ видео с нападением группы подростков на мужчину.
Как сообщили в региональном управлении СК, инцидент произошел во дворе одного из жилых комплексов ("Новая Кузнечиха". - Прим.ред.). На кадрах видно, как несколько несовершеннолетних избивают прохожего.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято процессуальное решение.
Ранее свою проверку начала полиция.
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