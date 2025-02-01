Избиение мужчины подростками в Нижнем Новгороде привело к проверке СК Происшествия

В Нижнем Новгороде Следственный комитет организовал доследственную проверку после появления в СМИ видео с нападением группы подростков на мужчину.

Как сообщили в региональном управлении СК, инцидент произошел во дворе одного из жилых комплексов ("Новая Кузнечиха". - Прим.ред.). На кадрах видно, как несколько несовершеннолетних избивают прохожего.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям участников конфликта и принято процессуальное решение.

Ранее свою проверку начала полиция.