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Культура и отдых

В Нижегородской области в 2025 году за счет федерального бюджета будет модернизировано 5 библиотек

05 февраля 2025 15:36  [56] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

 В Нижегородской области в 2025 году за счет федерального бюджета будет модернизировано пять библиотек. Работы планируется вести в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.  

«Нам подтвердили федеральное финансирование на переоснащение по модельному стандарту пяти муниципальных библиотек в 2025 году. Планируется выделить средства на модернизацию центральной библиотеки имени Героя Советского Союза Пайкова Воскресенского округа, центральной детской библиотеки Тонкинского округа, Красногорской сельской библиотеки-филиала №15 Пильнинского округа, Сатисской сельской библиотеки Дивеевского округа и арзамасской Абрамовской сельской библиотеки-филиала имени Плотникова. Поздравляю коллег!» - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На эти цели в регион будет направлено более 51 млн рублей.

Всего в рамках нового национального проекта до конца 2025 года планируется открыть 272 модельные библиотеки в 79 регионах России.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.  

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Теги:
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