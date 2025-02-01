В Нижегородской области в 2025 году за счет федерального бюджета будет модернизировано 5 библиотек Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в 2025 году за счет федерального бюджета будет модернизировано пять библиотек. Работы планируется вести в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«Нам подтвердили федеральное финансирование на переоснащение по модельному стандарту пяти муниципальных библиотек в 2025 году. Планируется выделить средства на модернизацию центральной библиотеки имени Героя Советского Союза Пайкова Воскресенского округа, центральной детской библиотеки Тонкинского округа, Красногорской сельской библиотеки-филиала №15 Пильнинского округа, Сатисской сельской библиотеки Дивеевского округа и арзамасской Абрамовской сельской библиотеки-филиала имени Плотникова. Поздравляю коллег!» - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На эти цели в регион будет направлено более 51 млн рублей.

Всего в рамках нового национального проекта до конца 2025 года планируется открыть 272 модельные библиотеки в 79 регионах России.

Напомним, с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.