Предприятию "Покровтен" одобрен другой участок для строительства производства в Дзержинске

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля 2025 года согласовал заявку ООО «Покровтент» на выделение земельного участка под строительство предприятия по производству текстильных изделий.
По обращению жителей ЖК «Радуга» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии дал поручение о пересмотре участка для строительства швейного производства. Ранее новое предприятие планировалось возвести на площадке вблизи жилого комплекса. Региональный Минград совместно с администрацией Дзержинска, а также Корпорацией развития Нижегородской области подобрали новый участок, соответствующий необходимым требованиям. Инвестор также одобрил данную территорию под размещение производства.
По решению совета по земельным и имущественным отношениям предприятие по производству готовых текстильных изделий будет размещено на участке в пер. Гаражный г. Дзержинска. Объем инвестиций - 140 млн рублей.
Напомним, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Подать заявку на подбор земельного участка можно через «Личный кабинет инвестора» на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Он разработан на базе ГИСОГД Нижегородской области в рамках бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток», который, в свою очередь, реализуется в рамках регионального инвестстандарта. Его цель – ускорить сроки реализации инвестпроектов и уменьшить количество запрашиваемых документов от инвестора на всех этапах.
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