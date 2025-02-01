Предприятию "Покровтен" одобрен другой участок для строительства производства в Дзержинске Бизнес

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 5 февраля 2025 года согласовал заявку ООО «Покровтент» на выделение земельного участка под строительство предприятия по производству текстильных изделий.

По обращению жителей ЖК «Радуга» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии дал поручение о пересмотре участка для строительства швейного производства. Ранее новое предприятие планировалось возвести на площадке вблизи жилого комплекса. Региональный Минград совместно с администрацией Дзержинска, а также Корпорацией развития Нижегородской области подобрали новый участок, соответствующий необходимым требованиям. Инвестор также одобрил данную территорию под размещение производства.

По решению совета по земельным и имущественным отношениям предприятие по производству готовых текстильных изделий будет размещено на участке в пер. Гаражный г. Дзержинска. Объем инвестиций - 140 млн рублей.

Напомним, что Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).