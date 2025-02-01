Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2025 19:13  [54] Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров
05 февраля 2025 18:57  [81] Предприятию "Покровтен" одобрен другой участок для строительства производства в Дзержинске
05 февраля 2025 17:06  [113] Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2025 открылась в Москве
05 февраля 2025 16:34  [191] Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца
05 февраля 2025 13:44  [159] Нижегородских предприятия участвуют в международной выставке "Продэкспо-2025" на льготных условиях
05 февраля 2025 12:03  [66] Малый и средний бизнес Нижегородской области получил 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки
04 февраля 2025 17:27  [469] Нижегородские предприниматели могут столкнуться с внеплановыми проверками
04 февраля 2025 15:46  [387] Отель высотой в 9 этажей хотят возвести на перекрестке Нестерова-Ульянова
04 февраля 2025 11:17  [531] Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе
03 февраля 2025 19:35  [642] Активы иностранной компании Raven Russia переданы в доход государства
Бизнес

Малый и средний бизнес Нижегородской области получил 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки

05 февраля 2025 12:03  [66] Бизнес

 20 нижегородских малых и средних предприятий получили 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2024 года. Господдержку предоставляет дочерняя структура Корпорации МСП – АО «МСП Лизинг» - в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Общий объём льготного лизингового финансирования малых предприятий России в 2024 году составил 4,6 млрд рублей, превысив аналогичные показатели 2023 года на 92%. По данным Корпорации МСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки (51%) было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. При этом на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, на легпром – 7%, полиграфию – 5%.

«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования соответственно). Корпорация МСП предоставляет малому бизнесу льготное лизинговое финансирование по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph