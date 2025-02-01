Малый и средний бизнес Нижегородской области получил 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки Бизнес

20 нижегородских малых и средних предприятий получили 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки по итогам 2024 года. Господдержку предоставляет дочерняя структура Корпорации МСП – АО «МСП Лизинг» - в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Общий объём льготного лизингового финансирования малых предприятий России в 2024 году составил 4,6 млрд рублей, превысив аналогичные показатели 2023 года на 92%. По данным Корпорации МСП, более половины объема льготной лизинговой поддержки (51%) было предоставлено в минувшем году предприятиям в сфере машиностроения и металлообработки. При этом на химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%, на легпром – 7%, полиграфию – 5%.

«Льготный лизинг остается одним из эффективных и востребованных финансовых инструментов развития малого бизнеса. При помощи этого инструмента бизнес решает задачи развития производственных мощностей, увеличения выпуска продукции, в том числе в сфере импортозамещения. В 2024 году региональный охват льготным лизингом расширился, договоры на привлечение лизингового финансирования заключили предприятия из 65 субъектов РФ, годом ранее – из 52. В этом году мы продолжим развивать льготный лизинг, в феврале начнем заявочную кампанию», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам. Так, в 2024 году в рамках программы бизнес получал льготное лизинговое финансирование по ставкам от 6% и 8% годовых (для российского и зарубежного оборудования соответственно). Корпорация МСП предоставляет малому бизнесу льготное лизинговое финансирование по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».