Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров (ИДТ). Мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля 2025 года в Москве.

Организаторы конгресса - Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Нижегородская область является партнёром мероприятия. Ожидается участие губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион ведет серьезную работу по развитию индустрии детских товаров.

«Уже около двух лет в Нижегородской области действует профильный кластер, в него включилось более 70 предприятий. Ознакомиться с продукцией участников можно будет на стенде региона на Конгрессе ИДТ. Сейчас активно занимаемся его подготовкой. Планируем, что стенд будет выполнен в виде комнаты для многодетной семьи – на реальном примере покажем разнообразие продукции наших производителей. Как пилотный регион по развитию отрасли, расскажем о своем опыте поддержки индустрии и презентуем стратегию развития кластера на 2025-2030 годы», – отметил Максим Черкасов.

Также на Конгрессе ИДТ Нижегородская область представит производителей региона для проекта «Подарок для новорожденного». С 1 июля при рождении ребенка семьи из региона могут получить сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Он может быть использован для приобретения товаров у нижегородских производителей. Родители юных нижегородцев смогут выбрать более чем из 200 наименований продукции – от гигиенических средств до детской мебели.

«Нижегородская область – первый регион, который заявил о своем активном участии в деловой и экспозиционной программе юбилейного XV Конгресса. Наша главная задача – соотнести правительственную «дорожную карту» развития отрасли с нашей деятельностью, национальными целями в области промышленности, экспорта, технологического развития. Нам всем предстоит титаническая работа по доведению доли отечественных товаров на рынке до 50 процентов», – президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Главной площадкой для общения участников конгресса станет Деловой клуб ИДТ. Одно из ключевых направлений для обсуждения – цифровая маркировка. Производители смогут изучить все способы нанесения идентификационных кодов и провести переговоры с поставщиками услуг, аккредитованными в национальной системе «Честный знак». Кроме того, предприниматели смогут лично пообщаться с представителями крупнейших маркетплейсов и торговых сетей страны, с другими участниками мероприятия. Для того чтобы попасть на консультацию, нужно заранее подать заявку в произвольной форме по почте: network@acgi.ru .

В рамках деловой программы будут обсуждаться законодательные аспекты развития и регулирования индустрии детских товаров, реализация нацпроектов 2025-2030 годов и всероссийский конкурс «Родная игрушка». Всего запланировано более 25 мероприятий.

Участие в ХV Конгрессе ИДТ бесплатное, регистрация открыта на официальном сайте: https://www.congress-idt.ru/member / . Возможен дистанционный формат участия.

Консультации по вопросам, связанным с участием в Конгрессе ИДТ, можно получить в кластере индустрии детских товаров Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00 или по почте: official.secr@krpp-no.ru . Сайт: https://kids-cluster.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».