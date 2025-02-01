Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 февраля 2025 19:13  [54] Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров
05 февраля 2025 18:57  [81] Предприятию "Покровтен" одобрен другой участок для строительства производства в Дзержинске
05 февраля 2025 17:06  [113] Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2025 открылась в Москве
05 февраля 2025 16:34  [191] Круглогодичный гостиничный комплекс построят около Городца
05 февраля 2025 13:44  [159] Нижегородских предприятия участвуют в международной выставке "Продэкспо-2025" на льготных условиях
05 февраля 2025 12:03  [65] Малый и средний бизнес Нижегородской области получил 131 млн рублей льготной лизинговой поддержки
04 февраля 2025 17:27  [469] Нижегородские предприниматели могут столкнуться с внеплановыми проверками
04 февраля 2025 15:46  [387] Отель высотой в 9 этажей хотят возвести на перекрестке Нестерова-Ульянова
04 февраля 2025 11:17  [531] Комплекс по выращиванию овощей могут построить в Автозаводском районе
03 февраля 2025 19:35  [642] Активы иностранной компании Raven Russia переданы в доход государства
Бизнес

Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров

05 февраля 2025 19:13  [54] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители товаров для детей приглашаются для участия в XV Конгрессе индустрии детских товаров (ИДТ). Мероприятие пройдет с 14 по 16 апреля 2025 года в Москве.

Организаторы конгресса - Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Нижегородская область является партнёром мероприятия. Ожидается участие губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион ведет серьезную работу по развитию индустрии детских товаров.

«Уже около двух лет в Нижегородской области действует профильный кластер, в него включилось более 70 предприятий. Ознакомиться с продукцией участников можно будет на стенде региона на Конгрессе ИДТ. Сейчас активно занимаемся его подготовкой. Планируем, что стенд будет выполнен в виде комнаты для многодетной семьи – на реальном примере покажем разнообразие продукции наших производителей. Как пилотный регион по развитию отрасли, расскажем о своем опыте поддержки индустрии и презентуем стратегию развития кластера на 2025-2030 годы», – отметил Максим Черкасов.

Также на Конгрессе ИДТ Нижегородская область представит производителей региона для проекта «Подарок для новорожденного». С 1 июля при рождении ребенка семьи из региона могут получить сертификат номиналом 20 тысяч рублей. Он может быть использован для приобретения товаров у нижегородских производителей. Родители юных нижегородцев смогут выбрать более чем из 200 наименований продукции – от гигиенических средств до детской мебели.

«Нижегородская область – первый регион, который заявил о своем активном участии в деловой и экспозиционной программе юбилейного XV Конгресса. Наша главная задача – соотнести правительственную «дорожную карту» развития отрасли с нашей деятельностью, национальными целями в области промышленности, экспорта, технологического развития. Нам всем предстоит титаническая работа по доведению доли отечественных товаров на рынке до 50 процентов», – президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Главной площадкой для общения участников конгресса станет Деловой клуб ИДТ. Одно из ключевых направлений для обсуждения – цифровая маркировка. Производители смогут изучить все способы нанесения идентификационных кодов и провести переговоры с поставщиками услуг, аккредитованными в национальной системе «Честный знак». Кроме того, предприниматели смогут лично пообщаться с представителями крупнейших маркетплейсов и торговых сетей страны, с другими участниками мероприятия. Для того чтобы попасть на консультацию, нужно заранее подать заявку в произвольной форме по почте: network@acgi.ru.

В рамках деловой программы будут обсуждаться законодательные аспекты развития и регулирования индустрии детских товаров, реализация нацпроектов 2025-2030 годов и всероссийский конкурс «Родная игрушка». Всего запланировано более 25 мероприятий.

Участие в ХV Конгрессе ИДТ бесплатное, регистрация открыта на официальном сайте: https://www.congress-idt.ru/member/. Возможен дистанционный формат участия.

Консультации по вопросам, связанным с участием в Конгрессе ИДТ, можно получить в кластере индустрии детских товаров Нижегородской области по телефону: 8 (831) 435-17-00 или по почте: official.secr@krpp-no.ru. Сайт: https://kids-cluster.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении также планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph