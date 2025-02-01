Убийство экс-мэра Самары: следствие заподозрило его внучку Происшествия

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью убили в январе, но только спустя месяц следователи установили, что произошло. В преступлении подозревают их внучку Екатерину Бельскую, передает 360.ru.

Супруги долгое время жили за границей, но в январе вернулись из Финляндии в Самару. После этого их больше никто не видел.

По данным следствия, они зашли в свою квартиру и больше оттуда не выходили. Камеры зафиксировали, что в помещении несколько раз появлялась их внучка Екатерина Бельская. С 4 по 8 января она выносила из квартиры пакеты и сумки, а в один из дней покинула дом с черными мешками.

Следователи выяснили, что Бельская после исчезновения родственников продала их имущество – коллекцию икон, автомобили и другие ценности.

Неофициальные источники утверждают, что внучка покупала пластиковые бочки, а репортер Виталий Папилкин сообщил, что в деле фигурируют пакеты и жидкий азот. Однако при осмотре квартиры следов крови не нашли.

Пока родственников никто не искал, Бельская продолжала вести дела от имени деда. Она приносила документы с его подписями в офис компании "Новитрек", где он работал.

Подозрений это не вызвало, потому что Виктор и Наталья отвечали на сообщения. Позже выяснилось, что это делала сама Бельская, и у следствия уже есть доказательства.

СК возбудил уголовное дело после того, как в полицию обратился бизнес-партнер Виктора Тархова. СМИ пишут, что тела супругов не застрелили, а забили до смерти, а затем законсервировали в бочках, где они пролежали месяц.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Главной подозреваемой стала Екатерина Бельская. Она уже арестована, но отказывается давать показания. Следствие продолжает разбираться в деталях этого шокирующего преступления.