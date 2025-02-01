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Экономика

Выяснилось, почему покупать сливочное масло в России стало опасно

06 февраля 2025 12:36  [135] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Несмотря на рост импорта молочной продукции в Россию, сливочное масло остается самым подделываемым продуктом, утверждает Россельхознадзор. Почему именно этот товар так часто фальсифицируют, как отличить подделку и чем она опасна, рассказал 360.ru координатор проекта "За честные продукты" Александр Бражко.  

Почему масло так часто подделывают  

Основная причина – огромная прибыль. Настоящее сливочное масло в магазинах стоит 1300–1500 рублей за килограмм, тогда как говяжий, свиной или тропические жиры обходятся производителям в 150–200 рублей за килограмм.  

"Если эту жировую смесь упаковать и написать на этикетке "сливочное масло", то наценка составит 500–700%", – объясняет Бражко.  

При этом современные технологии позволяют производить подделку в промышленных масштабах, а не кустарным способом, как это было раньше. Из-за этого отличить фальсификат от натурального масла становится практически невозможно.  

Как не купить подделку  

По словам эксперта, главный способ защиты – избегать продукции компаний, которых уже ловили на фальсификации.  

"Не стоит покупать масло брендов, которые хотя бы один-два раза за последние пять лет попадались на подделке. Полный список таких производителей есть на сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора", – советует Бражко.  

Почему штрафы не останавливают производителей  

Компании, выпускающие подделки, не боятся наказания. Даже если нарушение выявляют, штрафы составляют 100-300 тысяч рублей, что несоизмеримо с прибылью.  

"Когда месячный оборот – миллиард рублей, такие штрафы – просто копейки", – отмечает специалист.  

Чем опасно фальсифицированное масло  

Фальсификат – это не просто обман покупателя, но и угроза здоровью.  

"Человек банально может не дожить до пенсии. А для детей это прямой риск хронических заболеваний", – предупреждает Бражко.  

Особенно тревожит то, что поддельные продукты попадают в больницы, школы и детские сады. Родители и дети не могут проверить качество, а администрация учреждений нередко закрывает глаза на эту проблему.  

Пока недобросовестные производители делают состояние на подделках, россияне рискуют здоровьем, даже не подозревая об этом.

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Теги:
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