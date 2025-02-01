Выяснилось, почему покупать сливочное масло в России стало опасно Экономика

Фото: Александр Воложанин

Несмотря на рост импорта молочной продукции в Россию, сливочное масло остается самым подделываемым продуктом, утверждает Россельхознадзор. Почему именно этот товар так часто фальсифицируют, как отличить подделку и чем она опасна, рассказал 360.ru координатор проекта "За честные продукты" Александр Бражко.

Почему масло так часто подделывают

Основная причина – огромная прибыль. Настоящее сливочное масло в магазинах стоит 1300–1500 рублей за килограмм, тогда как говяжий, свиной или тропические жиры обходятся производителям в 150–200 рублей за килограмм.

"Если эту жировую смесь упаковать и написать на этикетке "сливочное масло", то наценка составит 500–700%", – объясняет Бражко.

При этом современные технологии позволяют производить подделку в промышленных масштабах, а не кустарным способом, как это было раньше. Из-за этого отличить фальсификат от натурального масла становится практически невозможно.

Как не купить подделку

По словам эксперта, главный способ защиты – избегать продукции компаний, которых уже ловили на фальсификации.

"Не стоит покупать масло брендов, которые хотя бы один-два раза за последние пять лет попадались на подделке. Полный список таких производителей есть на сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора", – советует Бражко.

Почему штрафы не останавливают производителей

Компании, выпускающие подделки, не боятся наказания. Даже если нарушение выявляют, штрафы составляют 100-300 тысяч рублей, что несоизмеримо с прибылью.

"Когда месячный оборот – миллиард рублей, такие штрафы – просто копейки", – отмечает специалист.

Чем опасно фальсифицированное масло

Фальсификат – это не просто обман покупателя, но и угроза здоровью.

"Человек банально может не дожить до пенсии. А для детей это прямой риск хронических заболеваний", – предупреждает Бражко.

Особенно тревожит то, что поддельные продукты попадают в больницы, школы и детские сады. Родители и дети не могут проверить качество, а администрация учреждений нередко закрывает глаза на эту проблему.

Пока недобросовестные производители делают состояние на подделках, россияне рискуют здоровьем, даже не подозревая об этом.