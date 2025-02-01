Общее число обращений в фонд "Защитники Отечества" за время его работы превысило 2 млн Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Общее количество обращений в фонд «Защитники Отечества» за время его работы превысило два миллиона. Всего в 89 филиалов фонда поступило более 2 080 000 запросов, из них почти 92% уже успешно решены.

Как сообщили в Нижегородском филиале государственного фонда «Защитники Отечества», в региональный филиал поступило 20 707 обращений, 95% из которых уже решены.

«Количество положительно решенных вопросов – главный показатель работы фонда. Наши филиалы в 89 регионах приняли более двух миллионов запросов менее чем за два года работы. За каждым обращением стоит важный вопрос от ветерана или его семьи. При поддержке наших партнеров мы стараемся разрешить все вопросы как можно более оперативно и эффективно. Фонд помогает оформить необходимые документы, получить положенные меры поддержки, пройти реабилитацию, организовать досуг для всей семьи, устроиться ветеранам на работу, предварительно получив необходимые знания и компетенции», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Наиболее частые темы обращений в фонд «Защитники Отечества» – назначение мер социальной поддержки, участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, денежные выплаты, юридическая помощь и получение удостоверения ветерана боевых действий.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.