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Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о риске отравления роллами

06 февраля 2025 09:19  [140]

Фото: Александр Воложанин

Специалисты Роспотребнадзора Нижегородской области проверили качество суши и роллов, производимых в городе. Особое внимание уделили санитарным условиям их приготовления и наличию вредных бактерий, пишет ИА "НТА-Приволжье".

По словам главного специалиста-эксперта отдела надзора по питанию Алены Дьяковой, суши и роллы богаты микроэлементами и витаминами. В них содержится фосфор, кальций, калий, магний, йод, а также витамины A, B и C.  

Калорийность этих блюд зависит от ингредиентов. Например, 100 граммов роллов "Калифорния" содержат всего 100 килокалорий, что делает их относительно диетическим продуктом. Однако есть и риски. Соевый соус и соленые морепродукты содержат высокую концентрацию соли, что может привести к гипертонии, заболеваниям почек и суставов. Людям с проблемами ЖКТ и сердечно-сосудистой системы стоит употреблять их с осторожностью.  

Дьякова подчеркнула: суши и роллы готовят вручную, поэтому при их производстве важно соблюдать строгие санитарные нормы.  

"Эти блюда не проходят термическую обработку, а значит, быстро портятся. При несоблюдении технологии приготовления они могут стать причиной пищевого отравления или заражения гельминтами", – объяснила эксперт.  

Чтобы снизить риск отравления, покупателям стоит обратить внимание на упаковку – она должна быть герметичной. Также важно проверить условия хранения продуктов и изучить отзывы о заведении, если еда заказывается на дом.  

Лучше выбирать кафе поблизости, чтобы время доставки не превышало 30-40 минут, особенно в теплое время года. Продукты должны доставляться в сумках-холодильниках. Домашние и купленные роллы не рекомендуется хранить дольше 24 часов – только в холодильнике.  

Специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии" анализируют японские блюда на наличие опасных бактерий. В первую очередь, это кишечная палочка и золотистый стафилококк, которые могут привести к серьезным отравлениям. Проверки продолжаются, чтобы жители Нижнего Новгорода могли безопасно наслаждаться любимыми блюдами.

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Теги:
Кафе Питание Роспотребнадзор
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