Дело об избиении 14-летней нижегородки толпой возобновили по указанию Бастрыкина Происшествия

Дело об избиении 14-летней нижегородки толпой возобновили по указанию Бастрыкина

В Сосновском округе 20 подростков напали на 14-летнюю девочку, избили ее и снимали происходящее на камеру. Несмотря на возбуждение уголовного дела, следствие закрыло его, что вызвало возмущение матери пострадавшей. После ее обращения глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возобновить расследование.

Отметим, что группу подростков не остановило ни малолетство жертвы, ни камеры, которыми они фиксировали происходящее. Девочку загнали в безлюдное место, где начали избивать и оскорблять.

После инцидента на родителей нападавших составили административные протоколы. Позже было возбуждено уголовное дело, но его неожиданно закрыли.

Мать пострадавшей не согласилась с прекращением дела и обратилась за помощью в федеральные органы.

Александр Бастрыкин дал поручение повторно начать расследование, а контроль за его исполнением взял на себя центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что региональное следственное управление проводит проверку из-за избиения мужчины толпой подростков в ЖК "Новая Кузнечиха".