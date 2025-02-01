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Общество

Военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области

06 февраля 2025 10:55  [121] Общество

Фото: Википедия

Немецкий истребитель Мессершмитт Bf.110 времен Великой Отечественной войны был обнаружен поисковиками в Нижегородской области.

Как рассказал редакции НИА "Нижний Новгород" нижегородский предприниматель Алексей Зоров, самолет был сбит в Горьковской области в 1943 году советскими зенитчиками, которые находились на Бору.

Мессершмитт Bf.110 — это двухмоторный тяжёлый истребитель многоцелевого назначения, который состоял на вооружении у Люфтваффе во время Второй мировой войны. Позднее он был переоборудован для использования в качестве истребителя-бомбардировщика и ночного истребителя-перехватчика.

Прежде чем отправиться на поиски военной техники, команда в течении двух лет работала с архивным документами. И только после тщательного изучения приступила к поиску.

По словам Алексея Зорова, самолет лежит на дне озера на глубине семи метров. Достать его не представляется возможным из-за тонкого льда. Как только лёд встанет, начнется подъём. Для этого на толще льда прорежут лунку, установят брус и лебёдки и только потом водолазы смогут спуститься на дно озера. Затем самолёт по частям будет поднят на берег.

 

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Теги:
ВОВ История Самолеты
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