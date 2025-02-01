Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля Общество

Авиакомпания Red Wings снова запускает регулярные перелеты из Нижнего Новгорода в Стамбул. Полеты будут выполняться раз в неделю, первый рейс состоится 25 апреля, сообщили в пресс-службе воздушной переправы.

Самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода по пятницам в 22:30, а в Стамбул прибывать в 03:30. Обратные рейсы запланированы на субботу: вылет из Турции в 04:30, прибытие в Нижний Новгород в 09:00.

Перелеты выполняются на Sukhoi Superjet 100, который рассчитан на 101 пассажира и имеет одноклассную компоновку.

Сейчас авиакомпания также совершает регулярные рейсы из нижегородского аэропорта в Ереван, Екатеринбург и Самару. Возобновление полетов в Турцию расширяет географию полетов для пассажиров из столицы Приволжского федерального округа.

Ранее сообщалось, что с 30 марта Нижний Новгород возобновит авиасообщение с Мурманском.

Напомним, аэропорт имени Чкалова составил рейтинг пунктуальных авиакомпаний.