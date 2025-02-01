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Общество

Арестованный экс-сенатор Савельев обжалует запрет на регистрацию имущества

06 февраля 2025 11:24  [187] Общество

Дмитрий Савельев, бывший сенатор, который обвиняется в организации заказного убийства, обратился в арбитражный суд Нижнего Новгорода с просьбой отменить запрет на регистрацию имущества.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", экс-сенатор считает неправомерными действия судебного пристава Главного межрегионального управления ФССП, наложившего ограничения на операции с его активами в рамках исполнительного производства. Основанием для этого стало решение арбитражного суда Татарстана.

Среди объектов собственности Дмитрия Савельева в Нижегородской области находятся несколько зданий, отель и ликероводочный завод. В процессе разбирательства также участвует ООО ИК "Нижний". Эта компания, занимающаяся управлением недвижимым имуществом, принадлежит семье Савельевых и имеет уставной капитал в размере 96 миллионов рублей. Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, в декабре 2024 года долю в этой компании передал своему сыну Даниилу Савельев.

Напомним, что экс-депутата Госдумы от Нижегородской области, сенатора Дмитрия Савельева в августе 2024 года задержали по подозрению к причастности к убийству.

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Теги:
Суд
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