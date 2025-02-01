138 нелегалов и уклонистов выявили военные следователи в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Военный следственный отдел СК России по Нижегородскому гарнизону

Военные следователи совместно с комиссариатом и полицией проводят рейды в Нижнем Новгороде, чтобы найти граждан РФ, не вставших на воинский учет. Эти проверки усилили в связи со специальной военной операцией, сообщили НИА "Нижний Новгород" в Военном следственном отделе СК России по Нижегородскому гарнизону.

6 февраля проверили более 20 человек, двоих передали в военкомат для постановки на учет. С начала января прошло уже шесть таких рейдов.

Проверки проходят в гостиницах, хостелах, арендных квартирах, а также в местах массового скопления иностранцев.

Следователи проводят разъяснительную работу о необходимости службы в армии.

Кроме того, во время рейдов находят мигрантов, нарушающих закон. За январь-февраль выявили 138 иностранцев, которых решено выдворить из России.