Как действовать при атаке дронов
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 февраля 2025 12:11  [40] В навашинской школе установили "Парту Героя" в честь участника СВО Романа Черёмухина
06 февраля 2025 12:06  [41] 25 школьников из Ветлужского округа освоят первую профессию в рамках проекта "Путь в медицину"
06 февраля 2025 11:35  [94] Полезные функции Samsung S24, о которых вы могли не знать
06 февраля 2025 11:24  [184] Арестованный экс-сенатор Савельев обжалует запрет на регистрацию имущества
06 февраля 2025 11:16  [116] Старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей
06 февраля 2025 10:55  [121] Военный самолет времен ВОВ обнаружен в Нижегородской области
06 февраля 2025 10:16  [174] 12 иностранных семей прибыли в Нижегородскую область в 2024 году
06 февраля 2025 09:46  [159] Red Wings запускает прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул с 25 апреля
06 февраля 2025 09:37  [210] Пешеходный мост через Почаинский овраг будет установлен до конца 2025 года
06 февраля 2025 09:08  [142] Общее число обращений в фонд "Защитники Отечества" за время его работы превысило 2 млн
Общество

В навашинской школе установили "Парту Героя" в честь участника СВО Романа Черёмухина

06 февраля 2025 12:11  [40] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В средней школе №4 Навашина установили "Парту Героя" в честь выпускника этого учебного заведения -  Героя России, гвардии подполковника Романа Черёмухина.

Звание Героя он получил во время участия в СВО. Военнослужащий и его мама Вера Черёмухина стали почетными гостями на торжественном  мероприятии.  Право открыть Парту вместе с ними было предоставлено ученику 10 класса, активисту школьного юнармейского отряда "Звездный"  Сергею Марахтанову.

Роман Черёмухин пожелал ребятам никогда не сдаваться, обязательно стремиться к мечте и верить в себя.

"Символично, что «Парту Героя» мы открываем в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это почетно для меня, и это благодарность всем, кто твердо стоял и сегодня стоит на защите нашей Родины. Указом Президента России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, что еще раз подчеркивает значимость сохранения исторической памяти о событиях военных лет. Подвиг героев, которые пали смертью храбрых, будет жить в наших сердцах и навсегда останется примером для тех, кто сейчас защищает нашу страну", - сказал Герой России.

На службе в Вооруженных силах РФ он находится с 2003 года. Командовал парашютно-десантным взводом, ротой, батальоном. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал активное участие в специальной военной операции. Умело командовал своим батальоном, что позволило занять под контроль немало населенных пунктов. Грамотный маневр во время наступательных действий позволил десантникам под командованием подполковника Черемухина захватить стратегически важный рубеж, был полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады вооруженных сил врага:
утратили боеспособность батальоны двух механизированных бригад, уничтожены две танковые роты.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Черемухину Роману Сергеевичу указом Президента России в 2022 году  присвоено звание Героя Российской Федерации, вручена медаль "Золотая Звезда". С 2024 года по настоящее время он проходит службу в воздушно-десантных войсках Московского военного округа.

 

Почетное право первыми сесть за "Парту Героя" было предоставлено ученикам 11 класса Ивану Карпову и Полине Скоробогатовой, которые произнесли клятву о бережном отношении, уважении и сохранении исторической памяти.

"Очень почетно и радостно, что сегодня мы встречаем Героя России - нашего выпускника. То, что Роман Сергеевич доверил открыть в школе "Парту Героя" его имени - большая честь и высокая оценка для нас. Проект "Парта Героя" несет очень важный посыл для воспитания и образования наших детей", - отметила директор школы Ольга Бандина.

Напомним, образовательный проект "Парта Героя" запустила "Единая Россия" в рамках партпроектов "Новая школа" и "Историческая память".

В Нижегородской области в учебных заведениях установлено порядка 200 парт с именами Героев, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Среди них имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев России, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, Героев Труда. Право сидеть за этими партами получают ученики, имеющие высокие достижения в учебе и общественной жизни. Сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph