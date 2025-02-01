В навашинской школе установили "Парту Героя" в честь участника СВО Романа Черёмухина Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В средней школе №4 Навашина установили "Парту Героя" в честь выпускника этого учебного заведения - Героя России, гвардии подполковника Романа Черёмухина.

Звание Героя он получил во время участия в СВО. Военнослужащий и его мама Вера Черёмухина стали почетными гостями на торжественном мероприятии. Право открыть Парту вместе с ними было предоставлено ученику 10 класса, активисту школьного юнармейского отряда "Звездный" Сергею Марахтанову.

Роман Черёмухин пожелал ребятам никогда не сдаваться, обязательно стремиться к мечте и верить в себя.

"Символично, что «Парту Героя» мы открываем в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это почетно для меня, и это благодарность всем, кто твердо стоял и сегодня стоит на защите нашей Родины. Указом Президента России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, что еще раз подчеркивает значимость сохранения исторической памяти о событиях военных лет. Подвиг героев, которые пали смертью храбрых, будет жить в наших сердцах и навсегда останется примером для тех, кто сейчас защищает нашу страну", - сказал Герой России.

На службе в Вооруженных силах РФ он находится с 2003 года. Командовал парашютно-десантным взводом, ротой, батальоном. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал активное участие в специальной военной операции. Умело командовал своим батальоном, что позволило занять под контроль немало населенных пунктов. Грамотный маневр во время наступательных действий позволил десантникам под командованием подполковника Черемухина захватить стратегически важный рубеж, был полностью разбит отряд воздушно-десантной бригады вооруженных сил врага:

утратили боеспособность батальоны двух механизированных бригад, уничтожены две танковые роты.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Черемухину Роману Сергеевичу указом Президента России в 2022 году присвоено звание Героя Российской Федерации, вручена медаль "Золотая Звезда". С 2024 года по настоящее время он проходит службу в воздушно-десантных войсках Московского военного округа.

Почетное право первыми сесть за "Парту Героя" было предоставлено ученикам 11 класса Ивану Карпову и Полине Скоробогатовой, которые произнесли клятву о бережном отношении, уважении и сохранении исторической памяти.

"Очень почетно и радостно, что сегодня мы встречаем Героя России - нашего выпускника. То, что Роман Сергеевич доверил открыть в школе "Парту Героя" его имени - большая честь и высокая оценка для нас. Проект "Парта Героя" несет очень важный посыл для воспитания и образования наших детей", - отметила директор школы Ольга Бандина.

Напомним, образовательный проект "Парта Героя" запустила "Единая Россия" в рамках партпроектов "Новая школа" и "Историческая память".

В Нижегородской области в учебных заведениях установлено порядка 200 парт с именами Героев, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Среди них имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны, Героев России, воинов-интернационалистов, участников боевых действий, Героев Труда. Право сидеть за этими партами получают ученики, имеющие высокие достижения в учебе и общественной жизни. Сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях, по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта "Историческая память" и в народной программе партии "Единая России".