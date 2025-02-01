Нижегородцев с ограничениями здоровья приглашают к участию в Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья приглашают принять участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В этом году всероссийское состязание проводится в 11-й раз, Нижегородская область организует региональный этап чемпионата в 10-й раз.

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата в Нижегородской области состоялось 5 февраля под председательством заместителя губернатора Андрея Чечерина. В ходе мероприятия стало известно, что жители региона смогут принять участие в состязании в трех категориях: «Школьники старше 14 лет», «Студенты» и «Специалисты». В категории «Специалисты» также смогут продемонстрировать свои профессиональные компетенции участники СВО.

«В этом году наш регион проводит национальный чемпионат «Абилимпикс» в юбилейный – десятый - раз. Год от года увеличивается число нижегородцев, заинтересованных в состязании, растет уровень подготовки наших участников, множатся их достижения. Люди с ограниченными возможностями здоровья – такие же значимые члены общества и не менее ценные кадры. Наши работодатели заинтересованы в том, что ребята с ОВЗ осваивали различные профессиональные компетенции и приходили работать на предприятия, помогали развивать экономику региона. В этом как раз и помогают такие мероприятия, как «Абилимпикс». Поэтому мы, конечно же, всецело поддерживаем и проведение чемпионата, и участие в нем наших земляков», – сказал Андрей Чечерин.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, заявки на участие в «Абилимпиксе» принимаются до 15 марта 2025 г. на официальном сайте чемпионата: https://abilympics-russia.ru/ . Региональный этап состязания состоится с 8 по 15 апреля, площадками проведения его мероприятий станут сразу 14 образовательных учреждений в Нижнем Новгороде, Выксе, Арзамасе, Шахунье и Павлове.

«В проведении регионального этапа состязания в этом году будет задействовано около тысячи человек. Ожидаем участия более 450 конкурсантов и работы 220 экспертов, 200 добровольцев и 40 организаторов. Планируем увеличить количество компетенций, по которым смогут соревноваться участники. Среди новых направлений – «Сварочные технологии», «Ювелирное дело», «Дизайн плаката», «Мультимедийная журналистика», «Торговое дело» и другие», – сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По словам руководителя центра развития движения «Абилимпикс» в Нижегородской области Ирины Пермагаевой, национальный чемпионат предусматривает не только проведение соревнований.

«Разрабатывается насыщенная деловая, культурная, выставочная, соревновательная и спортивная программы. На каждой площадке пройдут профориентационные мероприятия. Участники смогут составить свое резюме и пообщаться с потенциальными работодателями», – рассказала она.

Напомним, движение «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проведение чемпионата включено в федеральный проект «Профессионалитет», который является одной из составляющих нового национального проекта «Молодежь и дети».

Национальный проект «Молодежь и дети» стартовал в России в 2025 году. Он является преемником нацпроекта «Образование» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках нового нацпроекта будут создаваться все необходимые условия для самореализации молодого поколения граждан.