Развитие кадрового потенциала и повышение рождаемости стали главными темами Парламентского дня в Навашине Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

6 февраля в городском округе Навашинский состоялось открытие Парламентского дня Заксобрания Нижегородской области. В мероприятии принимают участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты регионального парламента, члены правительства, руководство округа, представители Молодежного парламента. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Пленарное заседание открылось в отремонтированном Дворце культуры. Ранее депутаты регионального парламента заявляли о необходимости приведения в порядок учреждения. В этом году ремонт был завершен.

Работа участников Парламентского дня проходит в нескольких секциях – по экономике и промышленности, по социальным вопросам, по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу и по молодежной политике.

«Вместе с представителями профильных министерств, руководителями предприятий и организаций, органов муниципального управления мы будем обсуждать вопросы развития Навашинского района. Парламентский день – наше традиционное мероприятие, которое дает отличную возможность собрать представителей всех ветвей власти и обсудить актуальные вопросы, волнующие руководство округа. Мы понимаем, что проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные образования, зачастую носят системный характер. Законодатели и представители правительства могут не только оказать помощь конкретному муниципалитету, но и глубже изучить проблематику, чтобы в дальнейшем применять эти наработки в работе с другими территориями. Уверен, что профессиональный состав участников сегодняшнего мероприятия позволит нам подойти к обсуждению вопросов с государственным масштабом. Нам важно открыто говорить о том, что мешает людям жить и работать, и совместно искать пути решения этих проблем», - отметил на открытии Парламентского дня спикер ЗСНО Евгений Люлин.

После пленарного заседания участники Парламентского дня возложили цветы к Вечному огню у Мемориального комплекса «Три штыка». В торжественной церемонии приняли участие больше 200 человек.

«Мемориальный комплекс «Три штыка» у озера Зеленое в Навашине знает каждый. Здесь увековечены имена навашинцев, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Навашинская земля подарила России истинных защитников Родины. Среди них Михаил Иванович Бахтин, летчик, Герой Советского Союза, участник Парада Победы. Александр Иванович Попков, танкист, удостоенный за героизм золотой звезды Героя. Василий Иванович Шмаков, погибший в 1944-м при прорыве блокады Ленинграда. Поколение фронтовиков многое сделало для страны, и не только на поле боя. Например, Николай Федорович Терешкин, возглавлявший завод «Ока», прошел всю войну, командовал ротой автоматчиков. Сейчас именами этих людей названы улицы. Важно, чтобы потомки помнили и гордились ими», - подчеркнул Евгений Люлин.