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Общество

"Партийный десант" проинспектировал состояние благоустроенных общественных пространств на Автозаводе

06 февраля 2025 15:35  [106] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

"Партийный десант" проверил состояние благоустроенных ранее в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" общественных пространств в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Мониторинговая группа в составе заместителя секретаря регионального отделения "Единой России", депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова, представителей администрации, подрядной организации, председателями ТОС и общественных контролеров оценили состояние спортивного и игрового оборудования и содержание многофункциональной площадки на улице
Мончегорской и сквера в поселке Мостотряд.

В ходе осмотра было отмечено, что общественные пространства находятся в надлежащем состоянии и жители проводят здесь время с удовольствием и пользой. Был обозначен ряд замечаний: вандальные надписи на объектах и поломка некоторых элементов. По информации представителя обслуживающей подрядной организации, все недочеты будут устранены в надлежащий срок.

Участники встречи также обсудили дальнейшие планы развития по использованию спортивных площадок. Владимир Солдатенков отметил, что важным аспектом является расширение функционала, включая организацию мероприятий, турниров, мастер-классов и фитнес-занятий. По его словам, это привлечет к занятиям спортом не только молодежь, но и людей старшего возраста, что, безусловно, скажется на здоровье и благополучии
автозаводцев.

"Несомненно, во время таких встреч вырабатываются совместные решения, которые учитывают интересы граждан и направлены на улучшение качества жизни."Партийный десант" - одно из основных направлений работы депутатов в округе. Считаю, что благодаря инициативным гражданам удается решать многие социальные задачи и улучшать качество жизни", - подчеркнул Владимир Солдатенков.

За активную жизненную позицию, работу на территории Автозаводского района депутат отметил благодарностями и вручил подарки общественным контролерам и председателю территориального самоуправления "Мончегорский".

Напомним,  "Партийный десант" – это федеральный проект "Единой России", в рамках которого рабочие группы инспектируют ход реализации народной программы, проводят мониторинг объектов, контролируя качество и сроки работ по благоустройству общественных территорий, капитальному ремонту, строительству, поставке техники и оборудования.

Программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – проект "Городская среда" партии "Единая Россия". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партпроекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.

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Теги:
Автозаводский район Единая Россия ФКГС
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