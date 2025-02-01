Внучку экс-мэра Самары арестовали по делу об убийстве и сокрытии тел Происшествия

В Самаре арестовали Екатерину Тархову-Бельскую – внучку бывшего мэра Виктора Тархова, пишет 360.ru. Ее подозревают в убийстве деда и его супруги, тела которых были обнаружены спустя месяц после преступления.

5 февраля Тарховой-Бельской избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным следствия, убийство могло быть связано с имущественными мотивами. По данным неофициальных источников, подозреваемая употребляла наркотики и решилась на преступление ради продажи имущества. В собственности экс-мэра были особняки в Подмосковье, квартира бизнес-класса в Самаре и автомобиль Toyota RAV4.

Тархова-Бельская уже успела продать машину за 2,5 млн рублей, а общая стоимость недвижимости оценивается в 145 млн. Следствие продолжается.