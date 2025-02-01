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Политика

Делегация Республики Алтай ознакомилась с практиками Нижегородской области в области инвестиций, НТР и развития городской среды

06 февраля 2025 16:56  [1] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

     Делегация Республики Алтай во главе с заместителем председателя правительства региона Александром Прокопьевым в рамках делового визита в Нижегородскую область ознакомилась с лучшими практиками региона в области инвестиций, научно-технологического развития и развития городской среды.

Одним из основных мероприятий программы стала встреча с участием заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна.

«Наш регион уделяет серьезное внимание вопросам улучшения инвестиционного климата. У нас есть большой опыт по внедрению «Сквозного инвестиционного потока», регионального и муниципального инвестиционных стандартов, инструментов поддержки инвесторов и решению их проблемных вопросов. Мы с радостью поделились этим опытом с коллегами из Республики Алтай. Несмотря на здоровую конкуренцию за инвестора, которая есть между регионами, мы все – часть большой страны, и выстраивание партнерских отношений имеет огромное значение», – сказал Андрей Саносян.

Также гостям был представлен опыт реализации проектов развития территорий и проекта инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина».

Еще одним мероприятием программы стала рабочая встреча с руководством Корпорации развития Нижегородской области, где обсуждался опыт создания агентства развития. Корпорация создана в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Она содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями. Гостей познакомили с алгоритмом сопровождения инвестиционных проектов в Нижегородской области по принципу «одного окна», проектами, реализуемыми по концессионным соглашениям, а также представили опыт создания и развития особой экономической зоны «Кулибин».

В настоящее время на сопровождении специалистов Корпорации находится 18 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций более 137 млрд рублей. Портфель инвестиционных проектов на сопровождении превышает 316 млрд рублей. С 2025 года повышение инвестиционной активности стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«У Корпорации развития накоплен определенный опыт в реализации как инвестиционных проектов, так и концессионных соглашений, поэтому мы рады поделиться им с коллегами. Уверен, что нижегородские практики будут полезны и для Республики Алтай», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

По словам заместителя председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, субъект РФ входит в десятку регионов по динамике инвестиций.

«Правительство региона проводит политику открытости и активного взаимодействия с инвесторами и экспертным сообществом. Наш подход ориентирован на конкретные действия и достижение измеримых результатов. В связи с этим мы планируем внедрять лучшие практики по улучшению инвестиционного климата под системным и регулярным контролем. Это позволит нам эффективно адаптировать успешный опыт других регионов к специфике Республики Алтай», – отметил он.

Также делегация посетила Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Первый проректор КУПНО Альбина Ахметова и проректор КУПНО Иван Калмыков рассказали гостям о реализации HR-практик в правительстве региона, особенностях образовательных программ, проектах по развитию муниципалитетов, о программе сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».     

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Теги:
Городское хозяйство Нацпроект Сотрудничество
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