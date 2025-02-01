Два трамвая столкнулись в центре Нижнего Новгорода 6 февраля

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Нетипичное ДТП произошло на Ошарской улице Нижнего Новгороде этим вечером — один вагон ехал пустой и с болтающейся сцепкой. Другой стоял на месте с включенным сигналом. В результате трамваи столкнулись.
Напомним, вечером 3 февраля произошло ДТП с трамваем и легковушкой. В результате пострадала женщина.
А в конце января в ДТП попали маршрутка и легковое авто. Тогда было шесть пострадавших.
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