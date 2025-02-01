Глеб Никитин провел заседание рабочей группы совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранцев Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел первое заседание рабочей группы Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

На встрече присутствовали представители федеральных структур - Администрации Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Главного управления по вопросам миграции МВД России, Россотрудничества, Агентства стратегических инициатив, а также руководства Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Омской и Псковской областей, министерства международных и межрегиональных связей, региональной миграционной службы и Областного кадрового агентства (ОКА).

Напомним, рабочую группу совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам переселения иностранных граждан Глеб Никитин возглавил по предложению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«На заседаниях рабочей группы будут разработаны рекомендации, в том числе в части внесения изменений в законодательство Российской Федерации, для совершенствования процесса переселения в Россию иностранных высококвалифицированных специалистов из недружественных стран», - сказал Глеб Никитин.

Участники заседания обсудили реализацию Указа Президента РФ №702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» от 19 августа 2024 года, отметив ряд сложностей с таможенным и миграционным законодательством, поиском жилья и обучением детей.

«Мы сегодня обсуждаем тему, которая открывает, по моему глубокому убеждению, качественно новый этап взаимоотношений России с внешним миром. Уже упоминавшийся здесь указ президента, с моей точки зрения, отражает сразу несколько новых реальностей. Во-первых, он твердо констатирует приверженность России определенным ценностям, которые мы принципиально отстаиваем не только у себя дома, но и во всем мире. Во-вторых, речь не только о том, что мы декларируем на уровне наших заявлений, но, действительно, о практических мерах - это инновации, механизм поддержки, привлечения тех, кто разделяет наши ценности. И в этом контексте нам предстоит обеспечить прозрачность наших действий, понятность системы критериев по определению единомышленников», - сказал заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Константин Косачев.

Как сообщила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Мария Бутина, в настоящее время высока актуальность вопросов, связанных с поддержкой переселенцев, и ее проект «Добро пожаловать в Россию!» призван оказать содействие лицам, разделяющим российские ценности и планирующим переезд в нашу страну.

«В рамках реализации программы «Добро пожаловать в Россию!» мы посетили семь регионов, лично ознакомились с лучшими практиками по переселению из недружественных стран. В лидерах - Нижегородская и Калининградская области, где есть агентства по помощи переселенцам, однако не отстают и в Курганской области, где работает программа «Русская мечта». Однозначно можно констатировать: интерес иностранных граждан из недружественных стран к переселению в России растёт», - отметила Мария Бутина.

Также в рамках заседания также были рассмотрены предложения по совершенствованию законодательства, разработанные правительством Нижегородской области при поддержке Марии Бутиной.

Глеб Никитин подчеркнул, что переселенцы, переезжающие в Россию по идеологическим соображениям, зачастую являются высококвалифицированными специалистами.

«Многие продают все свое имущество в западных странах и перевозят значительные денежные суммы, что позволяет им проживать в России без необходимости трудоустройства. Кроме того, среди иностранных переселенцев мы все чаще видим тех, кто готов инвестировать в регион или хочет организовать собственное фермерское хозяйство. Считаю, что необходимо проработать возможность предоставления вида на жительство таким иностранным гражданам», - отметил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин предложил проработать упрощенную процедуру предоставления вида на жительство для инвесторов и желающих организовать собственное дело, а также распространить таможенные льготы на личные вещи переселенцев, аналогичные льготам, действующим для соотечественников. Кроме того, глава Нижегородской области выступил с инициативой разработки специальной программы для привлечения фермеров из недружественных стран.

Проделанная правительством Нижегородской области работа была отмечена Штабом по поддержке и адаптации импатриантов в России, созданным МВД России совместно с Агентством стратегических инициатив.

«Хочу особенно отметить практики Нижнего Новгорода в части работы с интеграцией и адаптацией иностранных талантов. Областное кадровое агентство при правительстве Нижегородской области уже осуществляет работу со всеми категориями иностранцев, желающих переехать в Россию, в режиме «одного окна», создавая для них благоприятные условия пребывания и самореализации. Уверен, что позитивный опыт вашего региона ляжет в основу совместной работы, что позволит выстроить идеальный пользовательский путь иностранного гражданина и интегрировать его в социально-экономическое и культурное развитие нашей страны», - сказал директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Александр Вайно.

Своими наработками в сфере взаимодействия с переселенцами поделились также представители Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Омской и Псковской областей. Опыт Нижегородской области представил генеральный директор областного кадрового агентства «ОКА» Якоб Пиннекер.

По словам Глеба Никитина, проект рекомендаций Нижегородской области по совершенствованию законодательства будет дополнен предложениями других регионов.

«В дальнейшем эти рекомендации будут представлены министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Викторовичу Лаврову в рамках очередного заседания совета глав субъектов этой весной. А итоговый документ попадет на стол президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и председателю Правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину», - сказал Глеб Никитин.