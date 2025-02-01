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Спорт

Еще 10 модульных лыжных баз появятся в Нижегородской области

07 февраля 2025 07:38  [81] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

До конца 2025 года в Нижегородской области появятся десять новых модульных лыжных баз. Они будут построены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта региона", сообщили в облправительстве.

Конкурсный отбор муниципалитетов для установки баз уже завершен. В список вошли Варнавинский, Воскресенский, Сергачский, Вадский, Гагинский, Павловский и Вачский округа, а также города Шахунья, Бор и Кулебаки.  

Финансирование проекта на 2025 год составило 159,2 млн рублей. В комплект каждой базы войдут одноэтажное модульное здание, снегоход и укладчик лыжни.  

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что программа рассчитана на несколько лет и уже показывает хорошие результаты.  

"В прошлом году мы открыли десять таких объектов, в этом году появятся еще десять. Там, где позволяют погодные условия, базы уже работают: проходят тренировки, соревнования, жители записывают детей в лыжные секции. Это важный шаг для популяризации зимних видов спорта в регионе", – отметил министр.  

Каждая база представляет собой здание площадью 124,4 кв. метров. Внутри оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, тренерская, комнаты для хранения и обработки лыж, а также теплая стоянка для снегохода.  

В прошлом году на реализацию проекта было выделено 95,6 млн рублей. Тогда лыжные базы открыли в десяти муниципалитетах, включая Нижний Новгород и Дзержинск.  

Напомним, что в 2025 году "Лыжня России" (0+) пройдет 1 марта. Ее перенесли из-за потепления.

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Теги:
Дмитрий Кабайло Лыжный спорт Спорт
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