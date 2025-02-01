57-летний охранник упал замертво на работе в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области начато расследование несчастного случая на производстве, в результате которого скончался 57-летний охранник предприятия ООО "ЕК Кемикал".

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, трагедия произошла 3 февраля в 9:50. Мужчина вышел за пределы рабочего места, после чего внезапно почувствовал себя плохо, схватился за грудь и упал. Коллеги попытались оказать ему первую помощь, но у пострадавшего не было пульса и дыхания.

На место вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть.

По факту происшествия Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование, в ходе которого установят все обстоятельства и возможные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что 67-летнего врача-невролога нашли мертвым в нижегородской больнице. Роструд проводит расследование.