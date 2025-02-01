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Экономика

Нижегородцам стали чаще предлагать работу за границей

07 февраля 2025 08:57  [93] Экономика

В 2024 году нижегородские специалисты на 21% чаще получали приглашения на работу за рубежом. Такие данные представили аналитики hh.ru, изучившие вакансии иностранных работодателей.  

Наиболее активными странами, предлагающими работу жителям региона, стали Беларусь, Казахстан и Турция. Кроме того, значительно вырос интерес со стороны компаний из ОАЭ — число приглашений оттуда увеличилось на 155%. Китайские работодатели присылали вакансии в три раза чаще, а компании Сербии – в два раза. Также выросло число предложений от кипрских организаций.  

"Кроме этих стран, единичные предложения поступали от работодателей из Японии, Монголии, Мексики и Греции", – отметила директор нижегородского филиала hh.ru Ольга Брылева.  

В целом в России в 2024 году число приглашений на работу за границей выросло на 34% по сравнению с 2023-м и составило 769 тысяч предложений. Чаще всего россиян звали в Беларусь, Казахстан, Грузию, Турцию и Узбекистан.  

Самыми востребованными за границей оказались менеджеры по продажам, программисты, операторы call-центров, дизайнеры и маркетологи.  

Средняя предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51 700 рублей, а менеджерам по продажам предлагали в среднем 67 400 рублей.

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Теги:
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