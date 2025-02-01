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Культура и отдых

Нижегородцев приглашают поддержать региональные проекты, представленные в рамках турпремии "Маршрут построен"

06 февраля 2025 18:49  [105] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцев приглашают принять участие в народном голосовании за номинантов Национальной туристической премии «Маршрут построен» 2024-2025 гг. В настоящее время в рамках турпремии представлено 17 проектов от Нижегородской области. Поддержать региональные инициативы можно на сайте https://travel.spec.kp.ru/.

Голосование за номинантов проводится с 5 февраля по 14 марта 2025 года. На сайте можно определить лучшие направления для поездок, самые интересные туры, удобные туристические сервисы, познавательные блоги и впечатляющие события.

«Участие Нижегородской области в туристических конкурсах – это возможность продемонстрировать наш уникальный культурный и природный потенциал, а еще - важный элемент работы по привлечению туристов и инвестиций. Каждый проект, представленный от нашего региона, отражает самобытность «100% настоящей России», возможности для комфортного отдыха и интересных развлечений. Приглашаю всех нижегородцев и гостей, которые любят приезжать в наш регион, принять участие в голосовании», – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как отметили в министерстве, в этом году в Национальной туристической премии «Маршрут построен» представлено более 900 проектов из 78 регионов России. Состязание проводится при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Проекты из Нижегородской области заявлены сразу в девяти номинациях. Самая многочисленная из них – «Семейный туризм», в ней представлено пять региональных проектов. Три из них реализуются в Выксе: Городская экспедиция «В поисках старой Выксы», Экскурсия квест-пазл «В поисках единорога» и проект «Выкса. 4 стихии». Также в данной номинации представлены проект из Ворсмы «Тосканка: перезагрузка тела и души» и проект из Краснобаковского округа Хаски-тур в Кирилловскую усадьбу.

Примечательно, что проект «Тосканка: перезагрузка тела и души» представлен еще в двух номинациях – «Активный туризм» и «Глэмпинг года и экотуризм».

Четыре проекта от региона соревнуются в номинации «Агротуризм». Это Ферма «Каникулы на Люнде» и Агротуристский комплекс «Сыры Поветлужья» из деревни Шишенино Воскресенского округа, Козья ферма Молоковых из деревни Выборково Павловского округа и Комплекс «Тайны Юронги» из села Большое Устинское Шарангского округа.

В номинации «Культурно-познавательный туризм» от региона представлен проект «Туризм и отдых в Городце».

Сервис 2trvl.ru — Нижний Новгород заявлен в номинации «Онлайн-сервис года». А в номинации «Тревел-блогер года» - проект «Прогулки по Павлову». В свою очередь, в номинации «Отель года 4-5*, бизнес-отели» соревнуется AZIMUT Отель Нижний Новгород.

Нижегородцы также могут поддержать XX Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который стал самым масштабным фестивалем в сфере народных художественных промыслов в стране и Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Мастеров народных братство». Оба проекта представлены в номинации «Событие года».

После завершения онлайн-голосования будет сформирован шорт-лист номинантов, далее лучшие проекты определит профессиональное жюри. Награждение победителей состоится в апреле этого года. 

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Работа в рамках нового национального проекта будет нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли, а также продвижение путешествий по России как внутри страны, так и за рубежом.

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Теги:
Нацпроект Туризм
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