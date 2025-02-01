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Общество

Николай Патрушев посетил судостроительные предприятия Нижнего Новгорода

06 февраля 2025 19:01  [116] Общество

Фото: Никита Духник

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев с рабочим визитом побывал на ведущих судостроительных предприятиях Нижнего Новгорода. В поездке его сопровождали полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

Одним из ключевых объектов посещения стало Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева. Гостям представили работу инженерно-конструкторского центра и лабораторий, где проектируются современные скоростные пассажирские суда. Николай Патрушев ознакомился с процессом создания крыльевых устройств, испытаниями моделей в опытовом бассейне и перспективами внедрения новых технологий.  

Особое внимание было уделено экраноплану "Спасатель", который разрабатывается в ЦКБ. Судно проектируется на базе второго ракетного экраноплана "Лунь" и предназначено для поисково-спасательных операций. Сейчас оно находится на территории завода "Красное Сормово", а разработчики продолжают работу над экранопланами нового поколения.  

В рамках встречи с руководством ЦКБ обсуждались перспективы развития речных пассажирских перевозок в рамках проекта "Речные магистрали", поддержанного Президентом РФ. Эта инициатива включает развитие причальной инфраструктуры и строительство скоростного пассажирского флота.  

"Скоростные суда и экранопланы нового поколения востребованы для внутренних грузопассажирских перевозок, а также на туристических и линейных маршрутах", – отметил Николай Патрушев. 

В Нижегородском ЦКБ уже построено 19 судов СПК "Валдай 45Р" и 4 "Метеора 120Р", которые успешно эксплуатируются в шести регионах страны.  

Следующей точкой рабочей поездки стало АО "Завод Красное Сормово", где состоялась встреча с руководством предприятия. Обсуждались вопросы финансово-экономической стабильности, производственной загрузки и модернизации производственных мощностей.  

Предприятие включено в инвестиционную программу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в рамках которой до 2028 года пройдет масштабное технологическое перевооружение. Уже разработан план мероприятий, направленных на обновление оборудования и совершенствование технологических процессов.  

Исполнительный директор завода Сергей Ляшенко представил гостям ключевые проекты, находящиеся в производстве: серию сухогрузов проекта RSD59, круизные суда проекта "Карелия" и краболовы-процессоры КСП01.  

Николай Патрушев подчеркнул, что продукция завода "Красное Сормово" востребована и играет важную роль в развитии морского и речного судоходства, грузовых и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 6 февраля прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности судоходства. На другой встрече Патрушев и Никитин обсудили развитие судоходства на Волге.

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Теги:
Глеб Никитин Судостроение Судоходство
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