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Общество

Власти начнут искать частного инвестора для "НПАТа" в феврале

06 февраля 2025 19:13  [91] Общество

До конца февраля власти Нижегородской области намерены начать отбор частного инвестора для компании "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе.  

Ранее стало известно, что 30% акций предприятия будут переданы в частные руки, но при этом контрольный пакет останется у государства. Такой шаг позволит обновить автопарк без привлечения бюджетных средств, а также повысить техническую готовность транспорта, чтобы он выходил на маршруты без сбоев.  

Власти рассчитывают привлечь надежного инвестора с опытом работы в сфере пассажирских перевозок. Процедура отбора начнется уже в феврале.

Ранее сообщалось, что нижегородские маршрутки переведут на госконтракты в конце мая.

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Теги:
Общественный транспорт
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