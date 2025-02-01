Власти начнут искать частного инвестора для "НПАТа" в феврале Общество

До конца февраля власти Нижегородской области намерены начать отбор частного инвестора для компании "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе.

Ранее стало известно, что 30% акций предприятия будут переданы в частные руки, но при этом контрольный пакет останется у государства. Такой шаг позволит обновить автопарк без привлечения бюджетных средств, а также повысить техническую готовность транспорта, чтобы он выходил на маршруты без сбоев.

Власти рассчитывают привлечь надежного инвестора с опытом работы в сфере пассажирских перевозок. Процедура отбора начнется уже в феврале.

Ранее сообщалось, что нижегородские маршрутки переведут на госконтракты в конце мая.