Нижегородцев отправят на комиссию при частых больничных Общество

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Минздрав России подготовил новые правила оформления листков нетрудоспособности, которые ужесточат контроль за частыми больничными. Об изменениях сообщил главный редактор "Стационар пресс" Алексей Никонов.

По его словам, если работник за последние шесть месяцев оформлял больничный четыре раза или больше, то при необходимости продления его направят на врачебную комиссию.

При этом есть исключения: комиссия не потребуется, если больничный связан с уходом за родственником, социально значимыми заболеваниями, заместительной почечной терапией или медицинской реабилитацией.

Никонов отметил, что изменения не коснутся случаев временной нетрудоспособности из-за болезни, травмы или отравления – такие больничные продолжат выдавать в стандартном порядке.