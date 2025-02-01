Центробанк может повысить ключевую ставку из-за роста инфляции Экономика

Ключевая ставка в ближайшее время может остаться на прежнем уровне или повыситься, если инфляция продолжит расти. Такой прогноз 360.ru дал кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

По его словам, вероятность того, что ставка останется без изменений, составляет 60%. В 40% случаев возможен ее рост на один процентный пункт. Решение Центробанка во многом зависит не только от макроэкономической ситуации, но и от политических факторов.

Экономист отметил, что инфляция — ключевой показатель, влияющий на политику ЦБ. Однако если на регулятора будут оказывать давление с целью удержания ставки, это может привести к тому, что он примет решение вопреки экономической логике.

Кульбака подчеркнул, что если при высокой инфляции ставка не будет повышена, это станет признаком того, что Центробанк утратил самостоятельность.

Высокий уровень ключевой ставки влияет на кредитную сферу, ограничивая рост денежной массы за счет сокращения числа займов. Больше всего от этого пострадают предприятия, которые не могут рассчитывать на государственное финансирование.

Экономист затруднился дать прогноз на вторую половину 2025 года, так как на ситуацию могут повлиять военные конфликты, бюджетные расходы, санкции и внешние экономические факторы. Он отметил, что нарушение связи между уровнем инфляции и ключевой ставкой станет тревожным сигналом для экономики.