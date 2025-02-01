Сохранение и развитие кадрово-экономического потенциала обсудили на Парламентском дне в Навашине Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

6 февраля в городском округе Навашинский в рамках Парламентского дня Заксобрания Нижегородской области на секции по экономике и промышленности прошел круглый стол «Сохранение и развитие кадрово-экономического потенциала городского округа Навашинский».

В дискуссии приняли участие депутаты ЗСНО, представители правительства региона, кадрового центра «Работа России», органов МСУ, руководители предприятий промышленного кластера Кулебаки-Выкса-Навашино и учебных заведений Нижегородской области.

Председатель комитета Заксобрания по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил, что в настоящее время наиболее острый кадровый дефицит отмечается в производствах готовых металлических изделий, автотранспортных средств, одежды, пищевых продуктов, металлургии, производстве химических веществ, электронных изделий и обработке древесины.

По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства области, в 74% случаев требуются квалифицированные рабочие, в 14% – служащие, из которых 42% различных видов инженерных специализаций, а 12% составляет потребность в неквалифицированных работниках. По данным на сентябрь 2024 года, промышленным предприятиям Нижегородской области необходимы порядка 19,5 тысяч сотрудников.

Кадровый дефицит в регионе связан с ухудшением демографической ситуации и ростом промышленного производства. Проблема усугубляются падением престижа рабочих профессий, недостатком практических программ обучения и оттоком квалифицированных кадров в другие сферы.

В Нижегородская область первой в России начала реализацию гибкой кадровой стратегии, направленной на сохранение и развитие кадрового потенциала, которая включает серьезную работу по профориентации молодежи и развитию промышленного туризма.

Для привлечения специалистов из других регионов и их долгосрочного закрепления планируется строительство корпоративного жилья. Для реализации этих планов Законодательное Собрание приняло закон, позволяющий признавать проекты строительства наемного жилья масштабными инвестиционными проектами. Инвесторами таких проектов могут быть организации оборонно-промышленного комплекса и промышленные предприятия, соответствующие определенным критериям. Депутаты регионального парламента в первом квартале текущего года вместе с областным правительством будут разрабатывать критерии для промышленных предприятий, которые смогут участвовать в строительстве жилья для своих сотрудников.

«На стратегической сессии мы вели активный диалог, обменивались важной информацией. Говорили о необходимости проведения профориентационных мероприятий для популяризации судостроительных профессий в Навашине. Важно, чтобы молодые люди знали о возможностях трудоустройства в своем родном районе. Также мы отметили дефицит подготовки кадров для судоверфи и необходимость корректировки профилей подготовки в учебных заведениях. Работа над программами продвижения рабочих специальностей и развития профессиональной ориентации в школах обязательно будет расширяться. Законодательное Собрание будет активно участвовать и в разработке программ по строительству жилья для промышленных предприятий. Также мы говорили о необходимости соответствия потребностей предприятий и образовательных программам», - рассказал Игорь Норенков.

«Навашинский округ небольшой по численности, но абсолютно промышленный. Предприятие «Окская судоверфь» составляет основу экономики города. В этой ситуации важнейшей задачей является привлечение кадров и их профессиональная подготовка. Важно создать такую систему, при которой государство, учебные заведения, промышленные предприятия и муниципалитет вместе решают общую задачу, насыщают ресурсные центры необходимыми программами и создают образовательную среду», - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В ходе круглого стола был выработан целый ряд рекомендаций. Предлагается провести профориентационные мероприятия для популяризации профессий судостроителя в Навашине, активнее привлекать молодежь в проекты «Молодежного центра компетенций» и в проекты «Кадровой стратегии» - «Школа работодателя» и «Старт карьеры». Продолжить работу по благоустройству общественных пространств, чтобы сделать жизнь в округе более комфортной.

Правительству Нижегородской области участники круглого стола рекомендовали возобновить реализацию проекта «Создание производственных мастерских с якорными работодателями». Продолжить практику создания на базе общеобразовательных организаций профильных классов по судостроению.

Также эксперты считают необходимым проработать возможность получения высшего образования в пределах кластера Кулебаки-Выкса-Навашино по востребованным профессиям (экономист, бухгалтер, юрист), запуска программ ранней профподготовки школьников «Моя первая профессия» с Нижегородским государственным педагогическим университетом имени К. Минина.

Молодежному парламенту при региональном парламенте участники круглого стола поручили провести мониторинг причин миграции молодежи из Навашинского округа и проанализировать работу Советов молодежи при промышленных предприятиях для тиражирования успешного опыта.