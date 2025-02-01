Нижегородцы простятся с основателем радиохолдинга Алексеем Малышевым 7 февраля Общество

Фото: страница Игоря Маслова в VK

В Нижнем Новгороде состоится прощание с основателем Нижегородского радиохолдинга Алексеем Малышевым. О его уходе сообщил в соцсетях коллега Игорь Маслов.

Церемония пройдет 7 февраля в ритуальном доме Бугровского кладбища с 12:00 до 13:00. После этого Алексея Георгиевича проводит в последний путь.

Коллеги и друзья вспоминают его как человека, сыгравшего ключевую роль в развитии FM-вещания в регионе.

"Я проработал с ним 20 лет... И это были замечательные годы", – написал Маслов.

"Тоже 20 лет жизни связаны с этим человеком. Светлая память Алексею Георгиевичу! Сил родным", – отметила Марина Л.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Малышева.

Ранее сообщалось о кончине старейшего педагога Нижегородской области Веры Сучковой. Она ушла из жизни на 98-м году.

Также напомним, что в феврале умер старший преподаватель Нижегородского политеха Вячеслав Щербаков.