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Общество

Нижегородцы простятся с основателем радиохолдинга Алексеем Малышевым 7 февраля

07 февраля 2025 09:55  [179] Общество

Фото: страница Игоря Маслова в VK

В Нижнем Новгороде состоится прощание с основателем Нижегородского радиохолдинга Алексеем Малышевым. О его уходе сообщил в соцсетях коллега Игорь Маслов.  

Церемония пройдет 7 февраля в ритуальном доме Бугровского кладбища с 12:00 до 13:00. После этого Алексея Георгиевича проводит в последний путь.  

Коллеги и друзья вспоминают его как человека, сыгравшего ключевую роль в развитии FM-вещания в регионе.  

"Я проработал с ним 20 лет... И это были замечательные годы", – написал Маслов.  

"Тоже 20 лет жизни связаны с этим человеком. Светлая память Алексею Георгиевичу! Сил родным", – отметила Марина Л.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Малышева.

Ранее сообщалось о кончине старейшего педагога Нижегородской области Веры Сучковой. Она ушла из жизни на 98-м году.

Также напомним, что в феврале умер старший преподаватель Нижегородского политеха Вячеслав Щербаков.

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