Нижегородцы простятся с основателем радиохолдинга Алексеем Малышевым 7 февраля

Фото:
В Нижнем Новгороде состоится прощание с основателем Нижегородского радиохолдинга Алексеем Малышевым. О его уходе сообщил в соцсетях коллега Игорь Маслов.
Церемония пройдет 7 февраля в ритуальном доме Бугровского кладбища с 12:00 до 13:00. После этого Алексея Георгиевича проводит в последний путь.
Коллеги и друзья вспоминают его как человека, сыгравшего ключевую роль в развитии FM-вещания в регионе.
"Я проработал с ним 20 лет... И это были замечательные годы", – написал Маслов.
"Тоже 20 лет жизни связаны с этим человеком. Светлая память Алексею Георгиевичу! Сил родным", – отметила Марина Л.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Алексея Малышева.
Ранее сообщалось о кончине старейшего педагога Нижегородской области Веры Сучковой. Она ушла из жизни на 98-м году.
Также напомним, что в феврале умер старший преподаватель Нижегородского политеха Вячеслав Щербаков.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+