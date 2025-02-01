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Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской науки 8 февраля

08 февраля 2025 08:03  [74] Общество

8 февраля в России отмечается День науки. С этим праздником жителей Нижегородской области поздравил глава региона Глеб Никитин. Текст поздравления предоставили в региональном правительстве.

"Уважаемые сотрудники научных организаций и образовательных учреждений, ветераны отрасли и все, чья жизнь связана с научными исследованиями! Сердечно поздравляю вас с Днём российской науки!

Научно-технологическая сфера имеет ключевое значение для обеспечения безопасности страны, повышения качества жизни людей, достижения национальных целей. Нашим учёным удалось добиться прорыва в таких научных отраслях, как искусственный интеллект, генетика, цифровые и энерготехнологии.

Нижегородская область является одним из лидеров по уровню научно-технологического развития, а также по объёму финансирования научных разработок. У нас успешно действует научно-образовательный центр мирового уровня. Только за прошлый год Нижегородский НОЦ поддержал 31 научно-технический проект с общим бюджетом более 370 миллионов рублей.

А за три года работы нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая дoлина» статус участника проекта получила 41 компания, реализующая 44 проекта с общим объемом инвестиций более 17,2 миллиарда рублей.

В Нижегородской области трудятся талантливые учёные, инженеры, изобретатели, специалисты по научному оборудованию, сотрудники лабораторий. Благодаря их профессионализму и преданности науке удалось не только сохранить и приумножить колоссальный потенциал, заложенный в прошлые годы, но и создавать новые направления, расширять горизонты познания. С Днём российской науки! Желаю вам творческого вдохновения, удачи в научных проектах и признания ваших достижений!" - заключил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Наука Праздники
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