ГК "Эн+ Тепло Волга" в два раза сократила время на неплановый ремонт теплосетей Общество

Фото: ГК "Эн+"

Группа компаний «Эн+Тепло Волга» реализует проект по снижению тепловых потерь в тепловых сетях от источника до потребителя. В программе задействовано несколько предприятий группы, в том числе Автозаводская ТЭЦ и «Теплосети».

В числе задач проекта – наладка эффективных режимов работы, оперативное выявление и устранение дефектов на сетях и тепловой изоляции, создание единой цифровой базы для мониторинга и определения порядка очередности ремонтных работ.

«Снижая тепловые потери мы делаем предприятия экономически более устойчивыми, а с точки зрения качества оказываемых услуг проведенные организационные мероприятия позволяют нам выявлять больше дефектов на ранних стадиях, сокращать сроки на подготовку и проведение ремонтных работ, минимизировать часы отключения потребителей при неплановых ремонтах и всегда выдерживать нормативную температуру теплоносителя», - отметил генеральный директор ГК «Эн+Тепло Волга» Виталий Гаврюшенко.

В рамках проекта в компании была изменена очередность проведения гидравлических испытаний: теперь опрессовку начинают с квартальных трубопроводов, а затем движутся к магистральным. Это позволило увеличить количество выявленных и устраненных за период подготовки к отопительному сезону дефектов на 85% по сравнению с 2022 годом.

Оптимизирована и система мониторинга тепловых сетей в течение года. Укомплектована бригада диагностов, закуплено новое оборудование, создана единая цифровая база всех сетей. С помощью специального программного обеспечения через планшеты и смартфоны обходчики заносят в нее все данные осмотров. График обходом составлен такие образом, чтобы в течение недели проверить все ключевые участки сетей.

«Каждому выявленному дефекту присваивается свой рейтинг по степени срочности ремонта. Это позволяет грамотно распределить работу ремонтных бригад и устранять дефекты без отключения большого числа потребителей. Также оборудованы датчиками контроля затопления и температуры тепловые камеры на теплотрассах. Мы оперативно реагируем на все случаи подтопления: если это не дефект на сетях, а грунтовые воды, то сразу производится их откачка мотопомпой. Это позволяет сохранить трубы и задвижки на теплосетях от коррозии», - рассказал мастер теплосетевого района «Южный» Дмитрий Новожилов.

Сокращению сроков устранения дефектов способствует и новое оборудование бригады диагностики единой аварийно-диспетчерской службы. Трассоискатели, акустические томографы, корреляционные течеискатели позволяют локализовать место течи с точностью до сантиметров.

«Если раньше погрешность могла быть в несколько метров, то, соответственно, и для ремонта приходилось привлекать больше техники и рабочих, на раскопки уходило больше времени гораздо. Сейчас время на подготовку к непосредственным работам на сетях сократилось с 8 до 4 часов», - отметил слесарь по обслуживанию тепловых сетей Роман Цуцкиридзе.

В среднем «срок жизни» дефекта, то есть период от момента его образования до выявления и устранения, сократился в два раза.

«Хороших результатов по температуре удалось добиться и за счет пересмотра очередности ремонта изоляции в зависимости от объема тепловых потерь. Была проведена аэрофотосъемка всех сетей, определили участки с наибольшими теплопотерями. Как правило, это тупиковые и предтупиковые участки однотрубных систем. В подвальных помещениях таких домов в первую очередь провели утепление труб. Как результат – количество обращений от потребителей на этих участках свелось к нулю. Все довольны температурой в домах, теперь слышим от людей слова благодарности», - поделился начальник теплосетевого участка «Южный» Павел Беднов.

Если говорить об общих показателях по группе компаний, то в сравнении с прошлым годом удалось снизить теплопотери на сетях с 570 до 530 тыс. Гкал, что является существенным для энергетиков показателем. Экономический эффект от проекта превысил 32 млн рублей.