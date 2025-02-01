Момент столкновения двух трамваев в Нижнем Новгороде попал на видео Происшествия

Фото: телеграм-канал "Злой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде на улице Ошарской произошло столкновение двух трамваев. Момент аварии попал на видео, которое появилось в Telegram-канале Ni Mash.

Инцидент случился 6 февраля и привел к перебоям в движении электротранспорта. На кадрах видно, как один из трамваев неожиданно начинает движение вниз по склону и врезается в другой вагон. Автор видео предположил, что причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.

"Трамвай полетел без тормозов. Нифига себе!" – прокомментировал очевидец.

По предварительной информации, один трамвай мог находиться на буксире у второго, однако трос, вероятно, сорвался, что и привело к столкновению.

О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.