Момент столкновения двух трамваев в Нижнем Новгороде попал на видео

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В Нижнем Новгороде на улице Ошарской произошло столкновение двух трамваев. Момент аварии попал на видео, которое появилось в Telegram-канале Ni Mash.
Инцидент случился 6 февраля и привел к перебоям в движении электротранспорта. На кадрах видно, как один из трамваев неожиданно начинает движение вниз по склону и врезается в другой вагон. Автор видео предположил, что причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.
"Трамвай полетел без тормозов. Нифига себе!" – прокомментировал очевидец.
По предварительной информации, один трамвай мог находиться на буксире у второго, однако трос, вероятно, сорвался, что и привело к столкновению.
О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.
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