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Происшествия

Момент столкновения двух трамваев в Нижнем Новгороде попал на видео

07 февраля 2025 10:43  [94] Происшествия

Фото: телеграм-канал "Злой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде на улице Ошарской произошло столкновение двух трамваев. Момент аварии попал на видео, которое появилось в Telegram-канале Ni Mash.  

Инцидент случился 6 февраля и привел к перебоям в движении электротранспорта. На кадрах видно, как один из трамваев неожиданно начинает движение вниз по склону и врезается в другой вагон. Автор видео предположил, что причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы.  

"Трамвай полетел без тормозов. Нифига себе!" – прокомментировал очевидец.  

По предварительной информации, один трамвай мог находиться на буксире у второго, однако трос, вероятно, сорвался, что и привело к столкновению.  

О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Теги:
ДТП Трамвай
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